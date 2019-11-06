نعي مؤثر لمتطوعة سعودية قضت خلال محاولتها تحقيق أمنية طفلة مريضة بالسرطان

نعى وزير العمل السعودي أحمد سليمان الراجحي، وعائلة المتطوعة السعودية حنان السالم، وزملاؤها وأصدقاؤها، الشابة التي قضت في حادث سير خلال مهمة خاصة أرادت من خلالها تحقيق رغبة طفلة مريضة بالسرطان تعمل على خدمتها وخدمة الأطفال المصابين بالمرض العضال.

وقال الوزير الراجحي عبر ”تويتر“، في عبارات مؤثرة برحيل المتطوعة السالم: ”رحم الله #حنان_السالم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، #قدوتنا_حنان التي فقدت حياتها وهي تحقق أمنية لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان. إن فقدها لا يحزن أهلها فحسب، بل يحزن الوطن بأكمله، وخاصة الأطفال الذين نذرت نفسها تطوعًا لخدمتهم. أسأل الله لها القبول“.

رحم الله #حنان_السالم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، #قدوتنا_حنان التي فقدت حياتها وهي تحقيق أمنية لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان. إن فقدها لا يحزن أهلها فحسب، بل يحزن الوطن بأكمله، وخاصة الأطفال الذين نذرت نفسها تطوعاً لخدمتهم.

أسأل الله لها القبول. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) November 6, 2019

وقضت السالم، مساء يوم الأحد الماضي، عندما دهستها سيارة بينما كانت تحاول عبور طريق عثمان بن عفان في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، للوصول لمحل تجاري هناك وشراء حاجة تخص أحد مرضى السرطان الأطفال في مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام في مدينة بريدة.

وأثار الإعلان عن خبر وفاة السالم صدمة في المركز الطبي الذي تعمل فيه كمتطوعة مع الأطفال المصابين بمرض السرطان، قبل أن تتناقل وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها وسط موجة من الحزن بين عدد كبير من المدونين.

#حنان_السالم اللهم انزل على قبر اختي الضياء و النور و الفسحة و السرور ، و جازها بالإحسان إحسانا و بالسيئات عفواً و غفراناً

اللهم انقلها من ضيق اللحود إلى جنات الخلود اللهم ارحمها واغفر لها يارب العالمين

اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراقها و ألهمنا الصبر والسلوان ???? — أثير عبدالله . (@uatheer5) November 4, 2019

رفيقةُ المقاعد الأثيرة، ذاتُ الشغفِ الرصين، واللُّطفِ الظاهر، قبضتها لِمنازلك، وأنزلتها بساحةِ بابك، آنس وحشتها، طيّب مرقدها، واجعلها ممن لاخوفٌ عليهم ولاهم يحزنون. #حنان_السالم — خزامى اليحيى (@Khzama66) November 4, 2019

وأشاد زملاء حنان وأصدقاء مقربون منها بجهود الشابة الراحلة في خدمة مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم مع المرض، فيما انهالت أدعية الرحمة والغفران لها من قبل مدونين من مختلف مناطق المملكة.

عدم استيعابي لفكرة أني ماراح اشوفها ولا راح اسمع صوتها مرعب جداً ، اكثر بمراحل من فكرة الموت نفسه ???? ????فقد الأخت لايُشفى???????? ،، كسر ظهري موتك ترك فيني غصه عظيمة اشتاق لك كل لحظة الله يجبر كسرقلبي #حنان_السالم — أفنان السالم ???? (@fnooo94) November 4, 2019

#حنان_السالم الآثر والعطاء والتطوع والتضحية

لم تفقدها أسرتها فقط بل فقدها

المجتمع وخصوصاً الأطفال

والمرضى، رحمها رحمة واسعة

وأعلى منزلتها وأسكنها فسيح جناته

وألهم ذويها الصبر والرضا والسلوان "إنّا لله وإنا إليه راجعون" . — عبيد البرغش (@Oab_111) November 6, 2019

وقال الصحفي السعودي خالد العدل، في نعيه للراحلة حنان: ”لا تسمع لها صوتًا داخل القسم، لا تشاهدها إلا مع أطفال الأورام، في غرف التنويم أو في مرسم الأطفال بالقسم أو في البرامج الترفيهية للأطفال، سعت في تحقيق العديد من أمنيات الأطفال، انضباطها بالعمل وحرصها على إسعاد الأطفال يفوق الوصف، ومهما تحدثت فشهادتي مجروحة…“.

يتبع 2️⃣

لاتسمع لها صوت داخل القسم ، لاتشاهدها الا مع اطفال الأورام ، في غرف التنويم أو في مرسم الأطفال بالقسم او في البرامج الترفيهية للأطفال ، سعت في تحقيق العديد من امنيات الأطفال ، انضباطها بالعمل وحرصها على اسعاد الأطفال يفوق الوصف ، ومهما تحدثت فشهادتي مجروحة … — خالد سليمان العدل (@k1430sa) November 5, 2019

توفت #حنان_السالم وهي بعمل تطوعي لتحقيق امنية طفل مصاب بالسرطان…

الله يرحمها و يبرد على قلب اهلها.. https://t.co/w7FMKpe1Gz — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) November 6, 2019

وشارك عدد كبير من زملاء المتطوعة الراحلة وذوي مرضى السرطان وسكان من مدينة بريدة، بجانب عائلتها وأقاربها، في تشييعها يوم الإثنين الماضي، في جامع محمد بن عبدالوهاب ودفنها في مقبرة المدينة.