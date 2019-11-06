إيفانكا ترامب تروج في المغرب لمبادرة ”المرأة العالمية للتنمية والازدهار“ (صور)

تزور إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المغرب من أجل الترويج لمبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار، وهي مبادرة أطلقتها إيفانكا ترامب بداية السنة الجارية للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء في البلدان النامية.

ولدى وصولها إلى مطار الرباط اليوم الأربعاء وجدت إيفانكا ترامب في استقبالها الأميرة للا مريم شقيقة العاهل المغربي.

وقالت السفارة الأمريكية بالرباط في حديث لموقع ”القناة الثانية“ المغربية، إن إيفانكا ستلتقي مسؤولين حكوميين وفاعلين في المجال النسوي بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء على مدى ثلاثة أيام، من أجل مناقشة سبل تمكين النساء بالمغرب من الاستقلال الاقتصادي.

وتعتبر هذه هي الجولة الثالثة التي تقوم بها إيفانكا من أجل الترويج للمبادرة بعد أن كانت قد شملت الجولة الأولى كلًا من إثيوبيا وساحل العاج شهر أبريل الماضي، فيما شملت الجولة الثانية الأرجنتين وكولومبيا والبارغواي شهر سبتمبر الماضي.

وقالت إيفانكا ترامب، في بيان سابق، إن المملكة المغربية ”حليف مهم للولايات المتحدة، قطعت خطوات كبيرة في عهد الملك محمد السادس لتعزيز المساواة بين الجنسين“.

وستعطي إيفانكا أيضًا، انطلاقة عملية تمليك ”الأراضي الجماعية“ التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية.