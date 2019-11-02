السعودية.. ”الشورت“ ليس مخالفا لـ“الذوق العام“

نفت مصادر أمنية سعودية اعتبار ارتداء ”الشورت“ مخالفا للائحة الذوق العام تستوجب الغرامة، وفق ما أوردته صحيفة عكاظ التي كشفت أيضا أن مكة المكرمة هي الأعلى

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع ورسائل تفيد باعتبار ارتداء ”الشورت“ مخالفة تستوجب الغرامة.

فعلى سبيل المثال يقول مغرد باسم خليفة الملحم: ”بوسط ممشى الكورنيش كنت أجري وفجأة شفت دورية تنادي من بعيد لي ولما رحت له اكتشفت اني مخالف الذوق العام بسبب الشورت والمفروض اني أجري ببنطلون طويل، فحبيت أحذركم من الجري بالشورت فهذه مخالفة حاليا.“

بوسط ممشى الكورنيش كنت أجري وفجأة شفت دورية تنادي من بعيد لي ولما رحت له اكتشفت اني مخالف الذوق العام بسبب الشورت والمفروض اني أجري ببنطلون طويل، فحبيت أحذركم من الجري بالشورت فهذه مخالفة حاليا. pic.twitter.com/80SCqu28D2 — خليفة الملحم (@i_vip1) October 29, 2019

وأوضحت المصادر أن المادتين السابعة والتاسعة من لائحة المحافظة على الذوق العام تنصان على معاقبة كل مخالف للائحة طبقًا للعقوبات المحددة بها.

وأشارت إلى أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، ويحق لكل من صدر في حقه قرار غرامة مالية بناءًا على لائحة المحافظة على الذوق العام التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة بديوان المظالم.

وأكدت المصادر ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات، وتتضمن اسم مرتكب المخالفة، وبياناته الشخصية، ورقم هاتفه، ونوع المخالفة، ومكانها، وتاريخها، كما يجب أن يدون في المحضر أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء.

وكانت أعلى المخالفات في ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم 650 مخالفة، تلاها ارتداء ملابس غير لائقة 326 مخالفة، فيما سجلت 9 مخالفات في رفع صوت الموسيقى أثناء الأذان والصلاة، فضلًا عن 152 مخالفة أخرى.