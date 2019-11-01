نجلة شريف منير تشعل الجدل بسبب هجومها على الشيخ الشعراوي

أشعلت الإعلامية المصرية أسما، نجلة الفنان شريف منير، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتقدت الشيخ الشعراوي ووصفته بالمتطرف.

وكانت أسما قد كتبت منشورًا على صفحتها بالفيسبوك: ”صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجه ، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده“؟.

بعدها وجهت أسما، سؤالًا لمتابعيها إذا ما كانوا يعرفون شيخًا معتدلًا محترمًا يمكنها متابعته وسماع مواعظه.

فرد عليها بعض المتابعين ونصحوها بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلةً: ”طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت“٠

وما أن كتبت نجلة شريف منير ذلك حتى انهال عليها الهجوم من متابعيها، فقال أحدهم: ”أنتي بقالك فترة بتهبلي في كل حاجة في لبسك وطريقتك ومبقتيش تقدمي حاجات مفيده لكن تتكلمى عن الشعراوى وتقولي متطرف لا يبقي تقفي عند حدك“.

وأضاف آخر: ”انتي اللي بتتكلمي عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بجد ده طب خلي حد صاحب علم يتكلم.. للأسف تفكيرك انتي اللي بدا يتطرف“، وقالت معلقة:“ أنتي عديتي الجهل بمراحل“.

هجوم المتابعين أجبر أسما على حذف منشورها وعلقت قائلة: مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو فيه إيه؟ إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي… ثم حذفته هو الآخر خوفًا من رفع دعاوى قضائية ضدها بتهمة سب الرموز الدينية.

ويحظى الشيخ محمد متولي الشعراوي، بمكانة كبيرة لدى المصريين، فهو عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، ونال شهرة واسعة بسبب برنامجه لتفسير القرآن الكريم الذي كان يبث على التلفزيون الرسمي، وقد لقّبه البعض بإمام الدعاة.

يذكر أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج ”أنا وبنتي“، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال.