السعودية.. المحامي آل معيوف يتقدم ببلاغ ضد الشاعر المريخي بعد خلاف حول دعوة مثيرة عن الزواج

وصل خلاف نشأ بين شخصيتين سعوديتين معروفتين على مواقع التواصل، إلى مكاتب النيابة العامة السعودية، عقب دعوة أحدهما لإباحة التعارف بين الجنسين قبل الزواج وانتقاد الآخر لصاحب تلك الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشأ الخلاف بين الشاعر السعودي خالد المريخي وعبدالله آل معيوف، الذي يعرف نفسه أنه محامي ومستشار شرعي، ويظهر في وسائل الإعلام المحلية على الدوام للحديث في قضايا دينية ليبدو أقرب لداعية أو عالم دين.

وبدأت القصة عندما ظهر معيوف، مساء الثلاثاء الماضي، عبر برنامج ”ياهلا“ الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ مساء الثلاثاء، ليقول إن التعارف قبل الزواج مباح، وفق عدة ضوابط، منها الالتزام بعدم الخلوة الشرعية والتزام المرأة باللبس المحتشم وتجنب الكلام الفاحش.

وبدا معيوف مؤيداً للتعارف بين الجنسين قبل الزواج لإنجاح العلاقة الشرعية بينهما من خلال معرفة الطرفين لإمكانية قدرتهما على العيش سوياً بعد التحدث مع بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بين زملاء العمل.

المحامي والمستشار الشرعي #عبدالله_آل_معيوف

التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز هذه المحاذير الشرعية.. وإذا توسعنا في قاعدة ”سد الذرائع“ فلن نُبقِ للناس في هذه الدنيا شيئا..@al_maeyuf#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/fVA2ZMKggv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 29, 2019

لكن آراء معيوف تلك، والتي يخالف فيها فتاوى لكبار الدعاة وعلماء الشريعة في السعودية المحرمة لذلك التعارف، أثارت جدلاً واسعاً في السعودية، وسط انقسام بين المدونين السعوديين لمؤيد لإباحة التعارف وبين متمسك بفتاوى تقصره على الرؤية الشرعية من قبل الخاطب للفتاة في يوم خطبتها قبل إتمام مراسم الزواج.

وكان الشاعر السعودي خالد المريخي أحد المنتقدين لآراء معيوف، عندما كتب عبر حسابه في ”تويتر“ بيت شعر يحمل معنى يشكك في كون معيوف مؤهل ليطرح آراء في قضايا دينية وشرعية، إذ قال: ”ماكل لحيه لازم تمثل الدين.. بعض اللحا يكرم هل الدين عنها“.

ماكل لحيه لازم تمثل الدين

بعض اللحا يكرم هل الدين عنها https://t.co/2mS37Yn4Ai — خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) October 30, 2019

ورغم سيل الانتقادات التي واجهها معيوف بعد دعوته تلك، إلا أنه اختار انتقاد الشاعر المريخي له، وتقدم ببلاغ للشرطة ضده، بتهمة انتهاك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الحقوق الخاصة“.

وكتب معيوف عبر ”تويتر“: ”تقدمت بتحرير محضر لدى الشرطة ضد صاحب هذه التغريدة لإثبات واقعة انتهاك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الحقوق الخاصة التي حفظها النظام، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وستأخذ العدالة مجراها“.

تقدمت صباح هذا اليوم بتحرير محضر لدى الشرطة ضد صاحب هذه التغريدة لإثبات واقعة انتهاك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الحقوق الخاصة التي حفظها النظام، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وستأخذ العدالة مجراها https://t.co/l2mb0A54EB — عبدالله بن سعد آل معيوف (@al_maeyuf) October 31, 2019

ولم يتراجع الشاعر المريخي رغم الشكوى المقدمة ضده، وكتب في رد على معيوف بيت شعر قال فيه: ”من عز نفسه عن العالم لقى عزه ومن لاحشم لحيته محدن بحاشمها“.

من عز نفسه عن العالم لقى عزه

ومن لاحشم لحيته محدن بحاشمها https://t.co/FJRBeKTrAs — خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) October 31, 2019

وسنت السعودية قبل سنوات قانون خاص بالجرائم والمخالفات التي تكون ساحتها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفورية، حيث يمكن تقديم شكوى عن أي إساءة أو مخالفة، وتصل كثير من تلك الشكاوى للقضاء بعد التحقيق فيها.