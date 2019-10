خليجي يثير الجدل بعد إعلان تحوله من الإسلام للمسيحية (فيديو)

أثار شاب خليجي يدعى بندر العتيبي عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان اعتناقه المسيحية، ونشره مقطع فيديو للحظة تعميده في إحدى كنائس بريطانيا.

ويوم أمس الخميس، نشر الشاب الذي يعرف نفسه على حسابه في تويتر بأنه ”سعودي مسيحي“ مقطع فيديو، أرفقه بتعليق: ”لحظة تعميدي في كنيستي يوم الأحد 20-10-2019″، مذيلًا تغريدته بوسم ”نعم ل #عتيبي_يتحول_للمسيحية“.

لحظة تعميدي في كنيستي يوم الأحد 20-10-2019. نعم ل #حرية_المعتقد #عتيبي_يتحول_للمسيحية

Video of my baptism on Sunday! Best decision of my life #FreedomOfBelief pic.twitter.com/2IlKLmLWhm

— بندر العتيبي ???????? (@BandrAlosaimi92) October 24, 2019