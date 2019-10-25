خليجي يثير الجدل بعد إعلان تحوله من الإسلام للمسيحية (فيديو)

أثار شاب خليجي يدعى بندر العتيبي عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان اعتناقه المسيحية، ونشره مقطع فيديو للحظة تعميده في إحدى كنائس بريطانيا.

ويوم أمس الخميس، نشر الشاب الذي يعرف نفسه على حسابه في تويتر بأنه ”سعودي مسيحي“ مقطع فيديو، أرفقه بتعليق: ”لحظة تعميدي في كنيستي يوم الأحد 20-10-2019″، مذيلًا تغريدته بوسم ”نعم ل #عتيبي_يتحول_للمسيحية“.

لحظة تعميدي في كنيستي يوم الأحد 20-10-2019. نعم ل #حرية_المعتقد #عتيبي_يتحول_للمسيحية Video of my baptism on Sunday! Best decision of my life #FreedomOfBelief pic.twitter.com/2IlKLmLWhm — بندر العتيبي ???????? (@BandrAlosaimi92) October 24, 2019

وسرعان ما انتشر الوسم على موقع تويتر مصحوبًا بتعليقات جاءت في أغلبها منتقدة ومستنكرة لتصرف الشاب، وبعضها مشكك في صحة نسبته لقبيلة عتيبة المعروفة في السعودية.

وقالت مغردة تدعى نوره: ”القصه باختصار: كان اسمك free thinker حاولت تثير الجدل كثير مانفعت معك تبي الجنسيه بأي وسيله والوسيله الاقرب والاسهل هو ان تكون مُلاحق وتسوي ضجة مثل هذي واقرب طريق هو اختيار اسم قبيلة سعوديه ونشر هاشتاق #عتيبي_يتحول_للمسيحية لأثارة الفتنه وتستخدمه دليل لسرعة التجنيس”.

القصه بأختصار :

كان اسمك free thinker

حاولت تثير الجدل كثير مانفعت معك

تبي الجنسيه بأي وسيله والوسيله الاقرب والاسهل هو ان تكون مُلاحق وتسوي ضجة مثل هذي واقرب طريق هو اختيار اسم قبيلة سعوديه ونشر هاشتاق #عتيبي_يتحول_للمسيحية لأثارة الفتنه

وتستخدمه دليل لسرعة التجنيس???????????? pic.twitter.com/kX1HBUNbn7 — norah ???????? (@norah_m_norah) October 24, 2019

وعلقت مغردة تسمي نفسها ”كوين أوف جيرلز“: ”ترى عم الرسول ابو لهب وش صار يعني الاسلام عزيز ولا يعتز بآحد #عتيبي_يتحول_للمسيحية”.

ترى عم الرسول ابو لهب وش صار يعني

الاسلام عزيز ولا يعتز بآحد #عتيبي_يتحول_للمسيحية — Queen of Girls (@QueenofGirls7) October 24, 2019

وقال مغرد يدعى ”هاني الأشرم الشمري“: ”حزين لأجلك، الإسلام لايفقد احد انما انت من سوف تفقد الاسلام .. هذا كله من قل الوازع الديني وصدقني انك لو تعرف الاسلام الحقيقي لما وصلت الى ما انت عليه“.

حزين لأجلك ، الاسلام لايفقد احد انما انت من سوف تفقد الاسلام .. هذا كله من قل الوازع الديني وصدقني انك لو تعرف الاسلام الحقيقي لما وصلت الى ما انت عليه#عتيبي_يتحول_للمسيحيه — هاني الاشرم الشمري (@Hanimoged) October 24, 2019

وقال مغرد يدعى محمد بن عبدالله: ”شخص ترك الاسلام وفي المقابل عشرات الاشخاص اعتنقو الاسلام ربما في نفس اللحظه الدين ماهو واقف على شخص الله يقول في القرأن (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا)“.

شخص ترك الاسلام وفي المقابل عشرات الاشخاص اعتنقو الاسلام ربما في نفس اللحظه الدين ماهو واقف على شخص الله يقول في القرأن

(وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا )#عتيبي_يتحول_للمسيحية — محمد ابن عبدالله (@Moha_Abdullah9) October 24, 2019

ورغم الجدل الكبير الذي أثاره فيديو الشاب، لم يصدر تعليق رسمي من أية جهة سعودية حول الأمر، ولا يمكن لإرم نيوز التثبت من صحة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.