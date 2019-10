997 ألف دولار مكافأة لمن يقضي ليلة كاملة في بيت الرعب بأمريكا

يفتح المنزل الأكثر رعبًا في العالم أبوابه للراغبين في قضاء ليلة مرعبة ولكن بشروط، حيث يتم تنظيم الأمر من قبل روس مكامي، مالك المنزل المسكون McKamey Manor.

وعرض مالك المنزل مكافأة قدرها 19 ألف دولار لمن يجتاز ليلة في بيت الرعب هذا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

ويمكن خوض التجربة في بلدة سمرتاون بولاية تينيسي وهنتسفيل بولاية ألاباما ومدن أخرى في الولايات المتحدة.

وتعتمد الفكرة على جعل الناس يعيشون أجواء مرعبة خاصة بهم، بعد أن قام مالك المنزل بتطوير مجموعة من الأنشطة لمحبي الرعب، فيتعرض الناس للخطف والصفع ويتم تغطيتهم بالحشرات ووضعهم في مساحات صغيرة خلال جولة مدتها 8 ساعات.

لكن للمشاركة في الليلة المرعبة شروط صارمة، حيث يتوجب إمضاء تنازل من 40 صفحة واجتياز اختبار طبي وموافقة من طبيب وكلمة أمان للدخول، إضافة إلى تجاوز المشترك سن الـ21 عامًا، كما يتوجب للراغبين في خوض التجربة تقديم تبرع عبارة عن طعام لكلاب ”مكامي“ الخمسة.

ويطلب من المشاركين أيضًا قبل بدء التجربة مشاهدة مقطع فيديو مدته ساعتان بعنوان And The There Were None والذي يعرض محاولات فاشلة سابقة، فمعظم الناس يرفضون الاستمرار بعد مشاهدة هذا الفيديو.

ورغم الجائزة المقدرة بـ19 ألف دولار لأولئك الذين سيخوضون التجربة للنهاية، لكن أحدًا لم يتمكن من إنجازها بالفعل، بمن فيهم أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية، والذي فشل في متابعة التجربة.

ويبدو أن مالك المنزل رفع قيمة الإغراء، لعل أحد يتمكن هذه المرة من خوض تجاربه المرعبة، فقد ابتكر هذا العام تجربة جديدة تُدعى Desolation الدمار، بقيمة تصل إلى 997 ألف دولار، ويؤكد أنها التجربة الأكثر تطرفًا.