ماذا قال ماكرون بشأن المطالب بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بفرنسا؟

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تصريحات وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب ”التجمع الوطني“، مارين لوبان، اللذين طالبا بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة ”ريونيون“، إن ”ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ليس شأني، بينما ارتداؤه داخل المرافق العامة، وفي المدرسة أين تجري تربية أبنائنا، فعند ذلك يصبح ارتداؤه شأني“.

وأضاف: ”داخل المرافق العامة، ثمة واجب يقتضي الحياد، وعندما نربي أبناءنا فنحن نطلب بألا تكون هناك رموز دينية ملفتة للأنظار، أما ما يحدث في الأماكن العامة، فذلك ليس شأن الدولة أو رئيس الجمهورية“.

كما شدد على ضرورة ألا تكون هناك عنصرية في مسألة الحجاب بفرنسا، مضيفًا أن ”هناك رجال ونساء في فرنسا اليوم لا يعتبرون أنفسهم ملتزمين بقيم الجمهورية بسبب دينهم. وهذا أمر نشاهده كثيرا“.

وتابع: ”كما أن هناك من يقولون أنا أصطحب أبنائي من المدرسة إلى البيت، ولا أريدهم ينزلون حمامات السباحة المختلطة، ولا يتعلمون الموسيقى. وهؤلاء لديهم مشاريع سياسية أخرى لا تتفق مع قيم الجمهورية, فهذا يعتبر مشكلة بالنسبة لي، ويعتبر طائفية“.

وقبل أسبوعين طالب وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب ”التجمع الوطني“، مارين لوبان، بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ما خلق حالة من الجدل في البلاد، وأدى لتعليقات استهدفت المسلمين.