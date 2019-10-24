قبل ساعات من وفاته حقق رغبته الأخيرة ومات وهو متزوج (صور)

في حفل مؤثر، تزوج بريطاني وهو على سرير المرض في مستشفى نورثهامبتون شرق بريطانيا، وذلك رغبةً منه في تحقيق أمنيته الأخيرة بأن يموت وهو متزوج.

وربط غاري سمارت (33 عامًا) العقد بحبيبته لورا سمارت (31 عامًا) داخل المستشفى، الأسبوع الماضي، وسط حضور العائلة، ثم فارق الحياة وبشكل مأساوي بعد سبع ساعات.

وقالت لورا وهي أم لطفلة من علاقة سابقة، إن زوجها غاري هو أب لستة أطفال من علاقة سابقة، وإنهما كانا يخططان للزواج بالفعل، قبل تشخيص إصابته في يوليو/تموز الماضي بنوع عدواني من مرض سرطان الرئة، حيث أخبره الأطباء أن أيامه معدودة.

وأخبر غاري حبيبته أنه يرغب بأن يموت وهو رجل متزوج، حيث قررت تحقيق رغبته، وأعدت الترتيبات على وجه السرعة، بمساعدة طاقم المستشفى وأقامت حفل الزفاف بحضور قس لإتمام الزواج.

وقالت الزوجة لصحيفة ديلي ميل البريطانية: ”كان جميع المشاركين في الحفل وكأنهم يودعونه، وفي تلك الليلة استلقيت بجانبه على السرير وشاهدنا معًا فيلم: ”فاست أند فيوريس 8″، ثم نمت، وعندما استيقظت في الساعة الثالثة فجرًا كان يحدق في وجهي، وعندما تحدثت معه لم يستجب، ولم يكن يضع قناع الأكسجين ولا يتنفس، فأدركت أنه فارق الحياة“.