لأول مرة.. تحويل تلفريك لنقل السياح إلى فندق (صور)

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أنشأت إحدى الشركات السياحية فندقًا جديدًا داخل كابينات الجيل الثاني من التلفريك والذي دشن في عام 1972م، لنقل السياح إلى جبل ”بائو دي أكوكار“، بمدينة ”ريو دي جانيرو“ البرازيلية. وصممت داخل كابينات التلفريك غرفة نوم مريحة ومنطقة لتناول الطعام وحمام منفصل، حيث سيتم التعامل مع النزلاء بصحبة مرشدين سياحيين لنقلهم إلى مطعم للوجبات المتنوعة على…