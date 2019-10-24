لأول مرة.. تحويل تلفريك لنقل السياح إلى فندق (صور)

أنشأت إحدى الشركات السياحية فندقًا جديدًا داخل كابينات الجيل الثاني من التلفريك والذي دشن في عام 1972م، لنقل السياح إلى جبل ”بائو دي أكوكار“، بمدينة ”ريو دي جانيرو“ البرازيلية.
وصممت داخل كابينات التلفريك غرفة نوم مريحة ومنطقة لتناول الطعام وحمام منفصل، حيث سيتم التعامل مع النزلاء بصحبة مرشدين سياحيين لنقلهم إلى مطعم للوجبات المتنوعة على قمة الجبل.
وسيمكن لمرتادي الفندق التلفريك رؤية المناظر الخلابة لمدينة ”ريو دي جانيرو“، من أعلى الجبل البالغ ارتفاعه 396 مترًا، بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.
وعند نزول الزوار للإقامة داخل فندق التلفريك، فلن يتم تعليقه في الهواء، حيث سيتوقف على تلة بالقرب من الأرض، مما يسمح برؤية مشاهد بانورامية للطبيعية، وذلك في تجربة سياحية جديدة.
ومن المقرر افتتاح فندق التلفريك أمام الزوار للإقامة فيه نهاية الشهر الجاري.