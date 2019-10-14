دراسة علمية تكشف العلاقة بين زيادة الرواتب وأمراض القلب

كشفت دراسة علمية جديدة أن حصول الموظفين على زيادة في الرواتب قد يحميهم من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتوصل الباحثون القائمون على الدراسة إلى أن الحاصلين على رواتب أعلى هم أقل عرضة بنسبة 15% للإصابة بأمراض قصور القلب على مدى الخمسة والعشرين عامًا المقبلة.

في المقابل، ارتفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة تقارب 20% للرجال والنساء الذين انخفض دخلهم، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وقال الفريق القائم على الدراسة، ويضم خبراء من مستشفى بريجهام للنساء ومدرسة هارفارد الطبية: إن النتائج التي توصل إليها يمكن أن تقود الأطباء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للظروف المالية للمرضى أثناء فحص أمراض القلب.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت ما بين الحصول على دخل أعلى وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الفريق العلمي أبحاث دراسته، التي نشرت في المجلة الطبية الشهرية، على 9000 مشارك من 4 مناطق داخل الولايات المتحدة، حيث جرى تتبعهم على مدى 17 عامًا في المتوسط.

وتم تقسيم البالغين، الذين تراوحت أعمارهم بين 45 و 64 عامًا، إلى 3 مجموعات استنادًا إلى ما إذا كان دخلهم قد ارتفع أو انخفض بنسبة 50% على الأقل، أو ظل ثابتًا، على مدى 6 سنوات.