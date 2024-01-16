مفاتيح تعليم الطفل تحمّل المسؤولية

يشعر الآباء في كثير من الأحيان بالإحباط من أبنائهم، بعد توجيههم بتنفيذ واجباتهم عدة مرات دون جدوى، ويتساءلون عن الحل الذي يمكن أن يجبرهم على تحمل المسؤولية دون الاضطرار لتكرار الأسطوانة ذاتها مرارا.

وبحسب تقرير نشره موقع El Pais الإسباني، يقول خبراء نفسيون، إن القيام بالواجبات المنزلية كتنظيف الحمام بعد الاستحمام، أو ترتيب الغرفة أو تحضير الطاولة، هي بعض المسؤوليات التي يجد الأطفال أو المراهقون صعوبة بالغة في تحملها.

ويشير الخبراء إلى أن المسؤولية تعتبر من أهم القيم التي يجب على الأسرة غرسها في الأبناء، ولكنها عملية طويلة وصعبة، تتطلب الكثير من الصبر والثقة، إلا أنها في النهاية تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والشخصية، وإقامة علاقات جيدة في بيئتهم، كما تعلمهم الالتزام والعمل الجاد.

ويؤكد الخبراء، أن اكتساب المسؤولية يأتي تدريجياً، اعتماداً على الجانب التطوري لكل طفل، ومن خلال التقليد واستحسان الآخرين.

ولهذا يجب على الأسرة أن تعطي أطفالها مسؤوليات في المنزل منذ الصغر، حتى يكتسبوا قيمة الجهد والمثابرة، ويشعروا أنهم جزء مهم من الأسرة؛ ما سيساعدهم أيضًا على تطوير إستراتيجيات التخطيط والعمل.