السعودية.. القبض على داهس طليقته رهف في تبوك

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد اعتدائه على طليقته إثر خلافات عائلية، وفق حساب ”أخبار السعودية“ المحلي.

وكان ناشطون قد تفاعلوا مع قصة مطلقة تدعى ”رهف“ في تبوك عبر هاشتاغ # رهَف_تبوُك_تدعًس_من_طليًقها في موقع التواصل ”تويتر“، مؤكدين أن المرأة تعرضت للدهس من قبل طليقها، في حين انتشرت صورة لامرأة في إحدى المستشفيات، وسط أنباء غير مؤكدة عن وفاتها.

وأكدت إحدى صديقات ”رهف“، أن ”رهف تمكنت من الاستقلال بقرار من أمير تبوك مع بناتها وأخواتها، وخلال جلسة في المحكمة مع طليقها بخصوص الحضانة، احتدم النقاش بينهما، ثم قام بدفعها عن الدرج وعضها بيدها، ثم عاد ودهسها بسيارته أمام المحكمة بمحافظة البدع، ما أسفر عن كسر في حوضها وقدمها اليسرى“.

ياربي وش هالعاهات اللي قاعدين نشوفهم من وين طلعووو؟؟؟ الله يحرقه يارب #رهف_تبوك_تدعس_من_طليقها pic.twitter.com/sRLx0K8zWH — RF. (@Rheef_alharby) October 9, 2019

الكل بسأل وش السبب الى خلاه يعمل هيك ويدهسها اتفضل شوف الزوج نشر اكثر من فيديو وانا رفعت كل شئ من اول الجريمة لنهاية الجريمة شاهد الفيديو واضح فى حساب @Bronzea7#رهَف_تبوُك_تدعًس_من_طليًقها pic.twitter.com/KKd3nBWRtL — R. (@justeva222) October 9, 2019

ولم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة من قبل الجهات المعنية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد بشأنها إلى حد اللحظة.