السعودية.. القبض على داهس طليقته رهف في تبوك

السعودية.. القبض على داهس طليقته رهف في تبوك

المصدر: إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد اعتدائه على طليقته إثر خلافات عائلية، وفق حساب ”أخبار السعودية“ المحلي.

وكان ناشطون قد تفاعلوا مع قصة مطلقة تدعى ”رهف“ في تبوك عبر هاشتاغ في موقع التواصل ”تويتر“، مؤكدين أن المرأة تعرضت للدهس من قبل طليقها، في حين انتشرت صورة لامرأة في إحدى المستشفيات، وسط أنباء غير مؤكدة عن وفاتها.

وأكدت إحدى صديقات ”رهف“، أن ”رهف تمكنت من الاستقلال بقرار من أمير تبوك مع بناتها وأخواتها، وخلال جلسة في المحكمة مع طليقها بخصوص الحضانة، احتدم النقاش بينهما، ثم قام بدفعها عن الدرج وعضها بيدها، ثم عاد ودهسها بسيارته أمام المحكمة بمحافظة البدع، ما أسفر عن كسر في حوضها وقدمها اليسرى“.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة من قبل الجهات المعنية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد بشأنها إلى حد اللحظة.

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