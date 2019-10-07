الصلاة على جثمان الأميرة الخيزرانة والدة الأمير بندر بن سلطان في الحرم المكي (صور)

أدى أمراء من الأسرة الحاكمة للسعودية، ومسؤولون سعوديون، ورجال دين، ومعتمرون وزوار ومصلون في الحرم المكي الشريف، بعد صلاة العشاء اليوم الإثنين، صلاة الجنازة على جثمان الأميرة الخيزرانة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل الحرم المكي عددًا كبيرًا من المصلين يقفون خلف الشيخ ماهر المعيقلي الذي أمَّ المصلين على جنازة الأميرة التي أُعلن عن وفاتها اليوم الإثنين.

وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونجل الأميرة الراحلة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، المصلين على الجثمان، كما شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير في أداء الصلاة على الجنازة.

والأميرة الراحلة من مواليد منطقة عسير ومن أصول أثيوبية، وهي إحدى زوجات الأمير سلطان بن عبدالعزيز ووالدة ابنه البارز بندر الذي شغل عدة مناصب، أبرزها سفير للمملكة في الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة.

والأميرة الراحلة هي جدة السفيرة الحالية للمملكة في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، وسفير المملكة في بريطانيا الأمير خالد بن بندر آل سعود.