من هو عمر حسين صاحب العبارة التي استفزت سعوديين ”أحتاج أهج“؟

أشعلت عبارة ”أحتاج أهج“ على قميص شاب يدعى عمر حسين في المملكة العربية السعودية أثناء مرافقته للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، غضب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول سعوديون صورة تظهر عمر حسين – قيل إنه مرشد سياحي – برفقة مورينيو وعلى صدره عبارة ”أحتاج أهج“، ما اعتبروه إساءة للسياحة وللمملكة معا.

فمن هو عمر حسين الذي أثار بعبارته غضب شريحة واسعة من السعوديين؟

يعتبر عمر حسين أحد إعلاميي ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث يتابعه على حسابه في موقع ”تويتر“ وحده أكثر من مليوني متابع.

وانطلقت شهرة ”حسين“ في عام 2010، من خلال برنامج ”على الطاير“ الذي يُبث على موقع ”يوتيوب“، ويطرح قضايا تهم الشارع السعودي، حيث حصدت حلقاته نجاحا تلو الآخر منذ ذلك الحين، وسط مئات الألوف من المتابعين.

وولد عمر حسين في 21 مايو/أيار 1986، وهو أحد سكان محافظة جدة، ورغم أنه لم يصرح بهويته، فإن ناشطين أكدوا أنه يمني الأصل، ويحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى حصوله على شهادة في الهندسة الميكانيكية.

بدوره، نفى عمر حسين ما تردد عن أنه مرشد سياحي، عقب الانتقادات التي تعرض لها، مؤكدا أنه لا علاقة له بأي جهة حكومية، وأنه يعمل لدى شركة كان لها مشاركة بسيطة في زيارة مورينيو.