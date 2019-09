حملة لمقاطعة شركة أغذية في الكويت لإهانتها النساء غير المحجبات

View this post on Instagram

صار عندي يقين ان اللي قاعد يصير شي مخطط له و بإحكام. اربع مرات اتكلم عن هالموضوع و حاولت كثر ما اقدر ان ما أتطرق عن الشرع والدين مع ان اصل هالموضوع شرع الله وسنه نبيه بس ما ابيهم يخربون الموضوع و يجادلون و ندخل بالمحرمات لانه الكل راح يفتي من صوب. عموما، ظاهره فصخ الحجاب، صدقوني ان شي مخطط له عشان يقنعون البنات بعدم لَبْس الحجاب. احنا مالنا شغل في خلق الله هالامر متروك لهم و لأهلهم و لاولياء امرهم اللي تبي تلبس حجاب زادها فخر و عفه وحشمه واللي ما تبي يبقى هالشي بينها وبين الله ولا راح نقول ان الحجاب يعني التقيه، لانه التقيه تبدأ من الداخل وليس العكس، ولكن الحجاب شي اساسي بحياة كل بنت وتكلمنا من قبل شلون كل الأديان السماوية تلقاهم مغطين شعورهم و لابسين لَبْس طويل الخ. ولكن كون اصحاب السوشيل ميديا يبدون بالحجاب و ينتهون بخلع الحجاب و التفاخر بهذا العمل المشين فهذا يعني ان في شي مخطط له خاصة ان لاحقينهم الملايين ومع الاسف في مراهقات راح يتأثرون في افعالهم مهما كانت تربيتهم صالحة لحد يقولي الدور على الاهل؟! في اهل ما قصروا بشي ماكو شي ما سووه عشان يربون عيالهم صح ولكن البيئة المحيطه فيهم تأثر عليهم و كل تعب الاهل يروح بدقيقة. المشكلة الثانية اللي يقطون الحجاب ياريت شعورهم مثلا شي الكل يتعجب منه من كثافة و جمال، شي يضيق الخلق. شعور منتفه كأنه احد مكهربهم. يا اخي متى يحطون قانون للسوشل ميديا والله يفكنا من هالناس؟ نبي نرتاح ونعيش بأمان، ما نبي نشوفهم ولا نبي عيالنا يشوفونهم قاموا يدخلون بيوتنا غصبا علينا من هالواتسابات اللي تندز على ابو ان قاعدين يذمونهم واهم قاعدين يشهرونهم اكثر. . الله يستر على الجميع وربي لا يبلينا