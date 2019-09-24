حملة لمقاطعة شركة أغذية في الكويت لإهانتها النساء غير المحجبات

أثارت عدة تصريحات عن الحجاب لشركة ”لازورد“ التجارية والمتخصصة في الغذاء في دولة الكويت، غضبًا بين ناشطين واستنكارًا واسعًا؛ بعد اتهام حساب الشركة على مواقع التواصل باستخدام ”ألفاظ بذيئة“ وتهديدات بحق النساء غير المحجبات، وبث خطاب يدعو للكراهية.
وطالب ناشطون من خلال هاشتاغ #مقاطعه_لازورد_لادوريه_الكويت عبر موقع التواصل ”تويتر“ بمقاطعة الشركة، متسائلين عن سبب حديث حسابها عن أمور دينية لا علاقة له بعمل الشركة التجاري المتخصص بالأغذية.
وكان صاحب حساب شركة ”لازورد“ قد كتب تعليقًا تناول فيه ظاهرة خلع الحجاب، مؤكدًا أن ما يحدث ”مؤامرة“ و“مخطط له“، خاصة من قبل شهيرات السوشال ميديا اللواتي يتابعهن الملايين، ما يؤثر على قرار المراهقات في خلع الحجاب والتخلي عنه.
وسخر صاحب الحساب من النسوة غير المحجبات، واصفًا إياهن بأن منظرهن ”ضيق الخلق“، ومتابعًا: ”شعور منتفه كأنه أحد مكهربهم“.
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صار عندي يقين ان اللي قاعد يصير شي مخطط له و بإحكام. اربع مرات اتكلم عن هالموضوع و حاولت كثر ما اقدر ان ما أتطرق عن الشرع والدين مع ان اصل هالموضوع شرع الله وسنه نبيه بس ما ابيهم يخربون الموضوع و يجادلون و ندخل بالمحرمات لانه الكل راح يفتي من صوب. عموما، ظاهره فصخ الحجاب، صدقوني ان شي مخطط له عشان يقنعون البنات بعدم لَبْس الحجاب. احنا مالنا شغل في خلق الله هالامر متروك لهم و لأهلهم و لاولياء امرهم اللي تبي تلبس حجاب زادها فخر و عفه وحشمه واللي ما تبي يبقى هالشي بينها وبين الله ولا راح نقول ان الحجاب يعني التقيه، لانه التقيه تبدأ من الداخل وليس العكس، ولكن الحجاب شي اساسي بحياة كل بنت وتكلمنا من قبل شلون كل الأديان السماوية تلقاهم مغطين شعورهم و لابسين لَبْس طويل الخ. ولكن كون اصحاب السوشيل ميديا يبدون بالحجاب و ينتهون بخلع الحجاب و التفاخر بهذا العمل المشين فهذا يعني ان في شي مخطط له خاصة ان لاحقينهم الملايين ومع الاسف في مراهقات راح يتأثرون في افعالهم مهما كانت تربيتهم صالحة لحد يقولي الدور على الاهل؟! في اهل ما قصروا بشي ماكو شي ما سووه عشان يربون عيالهم صح ولكن البيئة المحيطه فيهم تأثر عليهم و كل تعب الاهل يروح بدقيقة. المشكلة الثانية اللي يقطون الحجاب ياريت شعورهم مثلا شي الكل يتعجب منه من كثافة و جمال، شي يضيق الخلق. شعور منتفه كأنه احد مكهربهم. يا اخي متى يحطون قانون للسوشل ميديا والله يفكنا من هالناس؟ نبي نرتاح ونعيش بأمان، ما نبي نشوفهم ولا نبي عيالنا يشوفونهم قاموا يدخلون بيوتنا غصبا علينا من هالواتسابات اللي تندز على ابو ان قاعدين يذمونهم واهم قاعدين يشهرونهم اكثر. . الله يستر على الجميع وربي لا يبلينا
وردّ حساب ”لازورد“ على الذين يطالبون بمقاطعته، بأن ”متابعيه قد زادوا وأن حملة المقاطعة قدمت له أفضل ترويج“، ملوحًا بمقاضاة كل من يستغل كلامه بطريقة سيئة.
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والله العظيم ان يضحوكني هالناس. يبون يقاطعونا عشان تكلمنا عن الحجاب ???? بِسْم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ عبالهم بأثرون فينا اقسم بالله ما حركوا فينا شعره. اصلا بالعكس سووا لنا دعاية ما صارت انا اشوف اليوم الطلبات زايده عن كل بداية اسبوع استغربت اثراهيم شانين علينا هجمه ???? بس نصيحة لا تلفقون كلام، كتبوا بالضبط الكلام اللي كتبناه عشان لا تعرضون نفسكم للمسائلة القانونية وشكرا
واتهم ناشطون صاحب الحساب ببث خطاب كراهية؛ خاصة بعد ردود له على متابعين يهين فيها النساء غير المحجبات، مؤكدًا أن ”الأمر لو كان بيده لطرد النساء غير المحجبات بالخيزران“.
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حق يوم المعلم. يا عل محد يتعلم غيركم الحبه ب دينار ونص قمع الحريات وليييه بالغلط دودهونا والله مالوت السوشيل ميديا دخلوا علينا من كل مكان من ورى موضوع الحجاب. اقصد قمع ورد مع جيس و كاكاوه تكتبون عليها اللي تبون مثلا شكرا معلمتي نوف او متو قهر بنكتب اللي نبي. اللي تبون تقدرون تكتبون للطلب ٩٦٦٢٧١٢٢ ٩٦٦٢٧١١٤
وجاءت تصريحات شركة ”لازورد“ فيما يبدو بعد أن أعلنت الفاشنيستا الكويتية، آسيا عاكف، قبل أيام، عن خلعها الحجاب ”التوربان“، والذي ارتدته سنوات طويلة وكانت إحدى سيدات الموضة اللواتي يروجن له، مثيرة بقرارها جدلًا واسعًا.