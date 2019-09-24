حملة لمقاطعة شركة أغذية في الكويت لإهانتها النساء غير المحجبات

أثارت عدة تصريحات عن الحجاب لشركة ”لازورد“ التجارية والمتخصصة في الغذاء في دولة الكويت، غضبًا بين ناشطين واستنكارًا واسعًا؛ بعد اتهام حساب الشركة على مواقع التواصل باستخدام ”ألفاظ بذيئة“ وتهديدات بحق النساء غير المحجبات، وبث خطاب يدعو للكراهية.

وطالب ناشطون من خلال هاشتاغ #مقاطعه_لازورد_لادوريه_الكويت عبر موقع التواصل ”تويتر“ بمقاطعة الشركة، متسائلين عن سبب حديث حسابها عن أمور دينية لا علاقة له بعمل الشركة التجاري المتخصص بالأغذية.

وكان صاحب حساب شركة ”لازورد“ قد كتب تعليقًا تناول فيه ظاهرة خلع الحجاب، مؤكدًا أن ما يحدث ”مؤامرة“ و“مخطط له“، خاصة من قبل شهيرات السوشال ميديا اللواتي يتابعهن الملايين، ما يؤثر على قرار المراهقات في خلع الحجاب والتخلي عنه.

وسخر صاحب الحساب من النسوة غير المحجبات، واصفًا إياهن بأن منظرهن ”ضيق الخلق“، ومتابعًا: ”شعور منتفه كأنه أحد مكهربهم“.

وردّ حساب ”لازورد“ على الذين يطالبون بمقاطعته، بأن ”متابعيه قد زادوا وأن حملة المقاطعة قدمت له أفضل ترويج“، ملوحًا بمقاضاة كل من يستغل كلامه بطريقة سيئة.

واتهم ناشطون صاحب الحساب ببث خطاب كراهية؛ خاصة بعد ردود له على متابعين يهين فيها النساء غير المحجبات، مؤكدًا أن ”الأمر لو كان بيده لطرد النساء غير المحجبات بالخيزران“.

وجاءت تصريحات شركة ”لازورد“ فيما يبدو بعد أن أعلنت الفاشنيستا الكويتية، آسيا عاكف، قبل أيام، عن خلعها الحجاب ”التوربان“، والذي ارتدته سنوات طويلة وكانت إحدى سيدات الموضة اللواتي يروجن له، مثيرة بقرارها جدلًا واسعًا.