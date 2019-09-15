فيديو ”معنف ابن طليقته“ يثير الغضب في السعودية

أثار مقطع فيديو متداول لرجل يقوم بتقييد طفل قيل إنه ”ابن طليقته“ غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط أنباء عن تدخل السلطات الرسمية ”لاتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص الموضوع“.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أدان نشطاء سعوديون الواقعة، عبر وسم #معنف_ابن_طليقته، معتبرين أنها ”غير إنسانية وتتنافى مع أبسط حقوق الطفل“.

وظهر الرجل الذي لا يعرف مكانه تحديدًا في مقطع الفيديو، وهو يعاقب الطفل أمام أطفال آخرين أحدهم أصغر منه سنًّا، شارك في عملية ضرب الطفل.

وقالت إحدى الناشطات تدعى زهرة الجبل عبر تويتر: ”الكثير يعتقدون أن الأبوة هي سيطرة وحزم مجردان عن الحب والحنان، ونلوم الأبناء على العقوق، رحم الله امرءًا ساعد ابنه على بره. لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا أولادكم“.

#معنف_ابن_طليقته الكثير يعتقدون ان الابوة هي سيطرة وحزم مجرد عن الحب والحنان,، ونلوم الابناء على العقوق، رحم الله امرءا ساعد ابنه على بره.

لوموا انفسكم قبل ان تلوموا اولادكم — زهرة الجبل (@qwQUM4jUrHxq50T) September 15, 2019

وأضاف ناشط آخر يدعى أحمد عبر حسابه على تويتر: ”قد يكون نشر المقطع رحمة من الله لإنقاذ هذا الطفل ممن تجرد من الرحمة والإنسانية ويسلم لأمه لحضانته“.

قد يكون نشر المقطع رحمة من الله لإنقاذ هذا الطفل ممن تجرد من الرحمة والإنسانية ويسلم لأمه لحضانته.#معنف_ابن_طليقته — أحمد الدبكل (@aalenzi81) September 15, 2019

بدوره قال حساب أخبار السعودية على تويتر نقلًا عن وزارة العمل: ”تم إتخاذ كافة الإجراءات بعد تداول فيديو لشخص قيّد طفلًا وسط صراخه وتوسله“.

وزارة العمل : تم إتخاذ كافة الإجراءات بعد تداول فيديو لشخص قيّد طفل وسط صراخه وتوسله.

.#السعودية #وزارة_العمل — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 15, 2019

ولم تعلق السلطات السعودية على الموضوع حتى الآن، عبر قنواتها الرسمية، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ تأكيد ما يتم تداوله من أخبار على منصات التواصل الاجتماعي.