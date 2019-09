فيديو ”معنف ابن طليقته“ يثير الغضب في السعودية

View this post on Instagram

أب يعاقب ابنه بربطه.. ومطالب بمحاسبته! تصدّر هاشتاغ #معنف_ابن_طليقته، قائمة الترند بالسعودية على منصة التواصل "تويتر"، وهو مقطع فيديو يظهر فيه رجلا قيل أنه والد الطفل المعنّف، إذ قام بمعاقبة ابنه من خلال ربط يديه وقدميه. وتداول مغردون مقطع الفيديو، مطالبين الجهات المعنية بالقبض على الرجل ومحاسبته على تصرفه العدواني. ما رأيك بهذه الأساليب لتأديب الأطفال؟