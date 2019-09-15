فيديو ”معنف ابن طليقته“ يثير الغضب في السعودية

فيديو ”معنف ابن طليقته“ يثير الغضب في السعودية

المصدر: فريق التحرير

أثار مقطع فيديو متداول لرجل يقوم بتقييد طفل قيل إنه ”ابن طليقته“ غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط أنباء عن تدخل السلطات الرسمية ”لاتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص الموضوع“.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أدان نشطاء سعوديون الواقعة، عبر وسم #معنف_ابن_طليقته، معتبرين أنها ”غير إنسانية وتتنافى مع أبسط حقوق الطفل“.

وظهر الرجل الذي لا يعرف مكانه تحديدًا في مقطع الفيديو، وهو يعاقب الطفل أمام أطفال آخرين أحدهم أصغر منه سنًّا، شارك في عملية ضرب الطفل.

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أب يعاقب ابنه بربطه.. ومطالب بمحاسبته! تصدّر هاشتاغ #معنف_ابن_طليقته، قائمة الترند بالسعودية على منصة التواصل "تويتر"، وهو مقطع فيديو يظهر فيه رجلا قيل أنه والد الطفل المعنّف، إذ قام بمعاقبة ابنه من خلال ربط يديه وقدميه. وتداول مغردون مقطع الفيديو، مطالبين الجهات المعنية بالقبض على الرجل ومحاسبته على تصرفه العدواني. ما رأيك بهذه الأساليب لتأديب الأطفال؟ . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #المدينة #فيديو #عنف #اعتداء #فيديوهات #ترند #saudi #ksa #video #trend #news

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وقالت إحدى الناشطات تدعى زهرة الجبل عبر تويتر: ”الكثير يعتقدون أن الأبوة هي سيطرة وحزم مجردان عن الحب والحنان، ونلوم الأبناء على العقوق، رحم الله امرءًا ساعد ابنه على بره. لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا أولادكم“. 

وأضاف ناشط آخر يدعى أحمد عبر حسابه على تويتر: ”قد يكون نشر المقطع رحمة من الله لإنقاذ هذا الطفل ممن تجرد من الرحمة والإنسانية ويسلم لأمه لحضانته“.

بدوره قال حساب أخبار السعودية على تويتر نقلًا عن وزارة العمل: ”تم إتخاذ كافة الإجراءات بعد تداول فيديو لشخص قيّد طفلًا وسط صراخه وتوسله“.

ولم تعلق السلطات السعودية على الموضوع حتى الآن، عبر قنواتها الرسمية، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ تأكيد ما يتم تداوله من أخبار على منصات التواصل الاجتماعي.

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