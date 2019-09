والد طالب سعودي يعفو عن قاتل ابنه بـ“شرطين“

View this post on Instagram

أعلن والد طالب #سعودي في المرحلة الابتدائية، توفي خنقًا إثر مشاجرة مع زميله، عن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وقد سجل ذلك في محضر الشرطة، تمهيدًا لتسجيله لدى المحكمة المختصة. ووفق صحيفة ”#سبق“ المحلية، فإن خويتم الحارثي، والد الطالب المجني عليه، اشترط مقابل تنازله، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه من الحجز، بالإضافة لعدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة. ووقع الحادث في مدرسة ”بشر بن الوليد“ الابتدائية بحي #ضاحية_لبن، في مدينة الرياض، حيث قام طالب بخنق زميله خلال مشاجرة، ولم تنجح محاولات إسعاف الطفل الضحية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #ترند #جرائم #قتل #موت #اطفال #الرياض #جدة #المدينة #ksa #kill #saudiarabia #trend #news