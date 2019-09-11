والد طالب سعودي يعفو عن قاتل ابنه بـ“شرطين“

أعلن والد طالب سعودي في المرحلة الابتدائية، توفي خنقًا إثر مشاجرة مع زميله، عن تنازله عن القصاص من قاتل ابنه لوجه الله، وقد سجل ذلك في محضر الشرطة، تمهيدًا لتسجيله لدى المحكمة المختصة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن خويتم الحارثي، والد الطالب المجني عليه، اشترط مقابل تنازله، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه من الحجز، بالإضافة لعدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة.

ووقع الحادث في مدرسة ”بشر بن الوليد“ الابتدائية بحي ضاحية لبن، في مدينة الرياض، حيث قام طالب بخنق زميله خلال مشاجرة، ولم تنجح محاولات إسعاف الطفل الضحية.

وأثارت أخبار مقتل الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، هلعًا بين الأهالي فور تداول تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد من أعنف الحوادث التي شهدتها المدارس السعودية.