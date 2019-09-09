استغلال الفرصة.. زوجان ينفقان 100 ألف دولار وصلت لحسابهما بالخطأ (صور)

أنفق زوجان من ولاية بنسلفانيا في أمريكا مبلغًا أكثر من 107 آلاف دولار، وصلهما بالخطأ عبر حسابهما المصرفي، بدلًا من إبلاغ البنك، متجاهلين الاتصالات الواردة لاسترجاع المبلغ.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الزوج روبرت وزوجته تيفاني ويليامز، أنفقا كامل المبلغ الذي وصلهما بالخطأ في غضون أسبوعين، واشتريا مركبتين ومقطورة سيارة.

كما استخدما المبلغ لتسديد فواتير متطلباتهما، وإصلاح سيارتهما، ومجموعة من المشتريات، حتى أعطيا 15 ألف دولار للأصدقاء المحتاجين، لكن وبعد انفاقهما المبلغ كاملًا، استجابا لاتصالات البنك، حيث طالبهما بإعادته.

واعتقل الزوجان بتهمة السرقة، ثم أفرجت عنهما المحكمة بكفالة قدرها 25 ألف دولار، بعد وضعهما خطة لإعادة المال إلى البنك.