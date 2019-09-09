النيابة العامة الفلسطينية تتسلم غدًا نتائج تشريح جثمان ”إسراء غريب“

كشف وكيل وزارة العدل الفلسطينية محمد أبو سندس، أنه سيتم تسليم تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بقضية مقتل إسراء غريب في بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم، غدًا الثلاثاء، للنيابة العامة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن ”أبو سندس“، قوله ”سيتم تقديم التقرير للنيابة العامة يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد فحص عينة الباثالوجي، ثم يقوم الطبيب الشرعي بإعداد التقرير الطبي النهائي، ويسلمه للنيابة العامة جهة الاختصاص في هذا الموضوع“.

وأوضح أنه ”تم فحص جزء من العينات داخل فلسطين، وهناك جزء آخر تم إرساله إلى الأردن، والتي وصلت السبت، وبقيت عينة الباثالوجي، والتي من المقرر أن تخرج نتائجها اليوم الإثنين، وبعدها يُعِدُّ الطبيب الشرعي تقريره، ومن ثم يسمله إلى النيابة العامة الثلاثاء“.

وتابع وكيل وزارة العدل، أن ”هناك عينات لا يوجد لها مختبرات في فلسطين، حيث يتم إرسالها إلى المختبر الجنائي الأردني، ومن ثم تعود، ويتم تقديمها إلى الطبيب الشرعي، وبعدها يتم كتابة التقرير العام، ويقدمه إلى النيابة“.

ورغم تأكيدات فلسطينية على إرسال عينات إلى الأردن للمشاركة في التحليلات المختبرية بقضية ”غريب“، إلا أن مدير المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن، التابع لوزارة الصحة، المستشار عدنان سعيد عباس، سبق ونفى تسلم أي عينات، قائلًا إن “المركز لم يتسلم أي تقارير طبية متعلقة بوفاة الفتاة إسراء غريب“.

وتواجه السلطة الفلسطينية ضغوطًا كبيرة للكشف عن تفاصيل وفاة الشابة إسراء غريب، بعد أن أصبحت وفاتها مثار اهتمام عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية، فيما تفرض السلطة الفلسطينية تعتيمًا إعلاميًا على عمل الجهات المختصة بهذه القضية.

وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية، أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في التحقيقات بقضية مقتل الفتاة إسراء غريب، وأنها اعتقلت 3 أشخاص على خلفية ضلوعهم بهذه الجريمة، دون أن تحدد هوياتهم.

ورفعت حركة فتح في أريحا، توصيةً بتجميد عضوية محمد صافي، زوج شقيقة الفتاة إسراء غريب، في إشارة لضلوعه بالجريمة وفق ما ذكرت روايات عدد من الشهود في القضية.