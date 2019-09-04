في العهد الجديد.. رياح التغيير تطال المرأة السودانية (فيديو إرم)

رحلة التغيير بدأت وانطلق قطار المطامح المؤجلة على السكة التي مهدتها المرأة السودانية بصبرها، مردّدًا بهديره صدى آلامِ الجَلد والحبس الذي واجهته الناشطات السودانيات عندما قرّرن الانتفاضة في وجه حكم ظالم حرمهن حقوقهن المشروعة لثلاثة عقود بحجة تطبيق الشريعة.

عقود تخللها إذلالٌ ممنهج، تقليصٌ لدور النساء من خلال منعهن من المناصب القيادية، والتضييق عليهن في الكثير من النشاطات التي تخص الحرية الشخصية.

واليوم تغيّرت الوقائع.. بعدما فرضت المرأة السودانية نفسها بقوة في مقدمة المواكب الاحتجاجية فأثمر كفاحها انفتاحًا كبيرًا في العديد من المجالات وتحقيقًا لبعض المطالب التي طال انتظارها.

في السودان، يتطلع الجميع الآن لمستقبل واعد تبنيه النساء بمشاركة كاملة مع الرجال بعدما بدأ عهد التعقيدات بالتلاشي.