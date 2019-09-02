فلسطين.. محتجون أمام مجلس الوزراء يطالبون بمعاقبة المتسببين بمقتل إسراء غريب (فيديو وصور)

طالب عشرات الفلسطينيين، الاثنين، بمساءلة ومعاقبة المتسببين بمقتل الفتاة إسراء غريب، التي أحدثت وفاتها موجة غضب واسعة في الشارعين الفلسطيني والعربي.

وشارك في الوقفة التي نُظمت أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، بدعوة من الاتحاد العام للمرأة، والمؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية، العشرات من النساء وعلماء دين، وقيادات فصائلية.

وقالت أحلام سمحان، عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (غير حكومي):“ نحن هنا لنعلي الصوت لوقف جرائم قتل النساء“.

وأضافت: ”آن الأوان أن يكون هناك قانون يحمي الأسرة الفلسطينية، والمرأة من العنف والقتل، ونطالب بقانون عصري، وأن يعاقب مرتكبي الجرائم“.

ونددت سمحان بقتل الفتاة ”غريب“، وقالت:“ هذه قضية باتت قضية رأي عام فلسطيني وعربي“.

وأضافت: ”هذا واقع مؤلم، ويستدعي إقرار قوانين رادعة تحمي السيدات“.

وتوفيت إسراء (21 عامًا) من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، في الـ22 من آب/ أغسطس الماضي، نتيجة ما قال نشطاء، إنه لـ ”تعرضها للضرب المبرح من قبل أفراد من عائلتها.

لكن العائلة، نفت ذلك، وقالت إن ابنتهم توفّت نتيجة إصابتها بـ ”جلطة“، كما تحدثت أيضا عن إصابتها بـ“مس من الجن“.

وأثارت قضية ”غريب“ غضب الشارع الفلسطيني والعربي، وباتت قضية رأي عام، حتى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، إن ”التحقيق في قضية إسراء غريب مستمر، وجرى اعتقال عدة اشخاص للتحقيق معهم، وننتظر نتائج الفحوصات المخبرية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله“.

وغرَّد عدد من المشاهير العرب متعاطفين مع ”غريب“ تحت وسم ”كلنا_إسراء_غريب“.