تحريم ديني لـ“تجميد البويضات“ في مصر

أعلنت فتاة مصرية تجميد بويضاتها بعد إجراء عملية جراحية حتى يمكنها أن تحمل في وقت أي تتزوج فيه وأجابت ريم مهنا صاحبة الواقعة، حول لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، مؤكدة: "أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامها فى رسم خريطة حياتها فى العمل و هذا أنسب لها على حد قولها"