الإمارات تشيع حبيب الصايغ في العاصمة أبوظبي (صورة)

شيعت الإمارات، اليوم الأربعاء، الشاعر والكاتب الإماراتي، حبيب الصايغ رئيس التحرير المسؤول لصحيفة الخليج، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب.

وحضر الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح، مراسم التشييع في العاصمة أبوظبي، والذي أدى صلاة الجنازة في ”مأتم البحارنة الكبير“ بأبوظبي، برفقة سماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، وذوي الفقيد، وعدد من كبار المسؤولين وجمع غفير من المواطنين والمقيمين والمثقفين والإعلاميين.

ووري جثمان الفقيد الثرى إلى مثواه الأخير بمقبرة ”البطين“ في أبوظبي.

وإلى جانب عمله في صحيفة الخليج، ترأس الصايغ أيضًا مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء #الإمارات، وشغل كذلك منصب أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.