عروس تلغي زفافها بعد رفض الضيوف دفع 1500 دولار كهدية

في واقعة غريبة ألغت عروس حفل زفافها، لمجرد رفض ضيوفها دفع مبلغ مالي كهدية، بعد أن طلبت ذلك لتغطي مصاريف الزفاف الباهظة.

وألغت سوزان – وهي فتاة كندية – حفل زفافها قبل الموعد المحدد له بـ4 أيام، بسبب رفض ضيوفها طلبها بدفع 1500 دولار نقدًا كهدية، ليس ذلك فحسب، بل كتبت عبر حسابها عبر ”فيسبوك“: ”أصدقائي الأعزاء، أشعر بالحزن وخيبة الأمل وأعتذر عن إلغاء حفل زفافي قبل الموعد المحدد، لكنني انفصلت عن خطيبي بسبب بعض الخلافات التي لا يمكن معالجتها قريبًا“.

وأضافت: ”طلبت من ضيوفي المساعدة بدفع هذه المبالغ كهدية، حتى نتمكن من تغطية مصاريف الزفاف التي فاقت الميزانية الموضوعة لها، فبعد أن رصدنا للحفل 15 ألف دولار، قررنا زيادتها إلى 60 ألف دولار“.

وتابعت: ”صدمت لرفض أصدقائي مساعدتي، ولم يستجب لطلبي سوى 8 أشخاص فقط، وهو ما أثار غضبي فألقيت باللوم على أصدقائي وعائلتي، وقررت مقاطعتهم جميعًا!“.