شلالات مياه تجتاح مستشفى سعوديًّا بسبب الأمطار (فيديو)

شلالات مياه تجتاح مستشفى سعوديًّا بسبب الأمطار (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعرض مستشفى أبو عريش التابع لمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية لأضرار كبيرة بعد دخول السيول الغزيرة الناتجة عن الأمطار لسقف المبنى.

ورصد مقطع فيديو متداول، نشرته حسابات محلية، المياه التي تنهمر كشلال من السقف في قاعة انتظار داخل المستشفى.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن مقطع الفيديو المتداول لحد اللحظة، فيما اكتفت إدارة الصحة يجازان – وفق صحيفة ”سبق“ المحلية – بنفي إغلاق المستشفى جراء هطول الأمطار الغزيرة، أمس الثلاثاء.

وانتقد ناشطون الإهمال الكبير للمستشفى، موجهين الاتهامات للمسؤولين عن صيانة المنشأة الصحية، وللوزارة المعنية، بشأن الواقعة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث