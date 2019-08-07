شلالات مياه تجتاح مستشفى سعوديًّا بسبب الأمطار (فيديو)

تعرض مستشفى أبو عريش التابع لمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية لأضرار كبيرة بعد دخول السيول الغزيرة الناتجة عن الأمطار لسقف المبنى.

ورصد مقطع فيديو متداول، نشرته حسابات محلية، المياه التي تنهمر كشلال من السقف في قاعة انتظار داخل المستشفى.

فيديو متداول..

. تضرر مستشفى أبو عريش من الأمطار الغزيرة.. ولا توضيح رسمي حتى الآن.

.#السعودية #الصحة . pic.twitter.com/tbSGtSnb39 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 6, 2019

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن مقطع الفيديو المتداول لحد اللحظة، فيما اكتفت إدارة الصحة يجازان – وفق صحيفة ”سبق“ المحلية – بنفي إغلاق المستشفى جراء هطول الأمطار الغزيرة، أمس الثلاثاء.

وانتقد ناشطون الإهمال الكبير للمستشفى، موجهين الاتهامات للمسؤولين عن صيانة المنشأة الصحية، وللوزارة المعنية، بشأن الواقعة.