تضامن واسع مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي بعد جدل احتضان حاجة نيوزيلندية

تضامن طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، بعد إثارته جدلاً واسعًا بتصرف لم يتقبله كثيرون في المجتمع السعودي.

وكان الوزير عبداللطيف آل الشيخ قد فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني، وفقًا لمعلقين، وقام باحتضان حاجة نيوزيلندية مسنة وقبَّل رأسها.

ماشوف فيها شي حضن أسلامي مليان بالحسنات !#وزير_الشوون_الاسلامية pic.twitter.com/AON0QIGfcM — روهام (@ramm2030) August 5, 2019

وبدأت القصة عندما كان الوزير آل الشيخ يتحدث لعدد من الصحفيين وبجانبه حاجة فقدت زوجها في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا، وبدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، ما دفع الوزير إلى التأثر بينما قام باحتضان الحاجة المسنة وتقبيل رأسها.

ولقي موقف الوزير السعودي حملة هجومية من قبل متشددين ومحسوبين على قطر انهالوا عليه بالانتقادات واتهموه بمخالفة نصوص الشريعة، لكن، في المقابل كان هناك فريق واسع انبرى للتضامن مع آل الشيخ.

الإعلامية المعارضة إيمان الحمود والمقيمة في باريس قالت في تغريدة عبر ”تويتر“: ”ينتقدون شيخ الدين.. على تصرف يعكس رحمة الدين.. ثم يتساءلون.. لماذا يهجر الناس الدين“.

ينتقدون شيخ الدين..

على تصرف يعكس رحمة الدين..

ثم يتساءلون..

لماذا يهجر الناس الدين‼️ #وزير_الشوون_الاسلامية pic.twitter.com/U0sE3NbdU3 — ايمان الحمود (@imankais1) August 5, 2019

الإعلامي ناصر صالح الصرامي، من جهته تفاعل مع الوسم بقوله: ”هل تصدق أنهم ينتقدون إنسانية وعفوية و عطف #وزير_الشوون_الاسلاميه مع هذه المرأة المسنة.. وفي الحج⁉️ مشكلتهم ليست مع الصور في الغالب ، بل مع شخص الوزير الواعي لهم من زمااااان“.

هل تصدق انهم ينتقدون إنسانية وعفوية و عطف #وزير_الشوون_الاسلاميه مع هذه المرأة المسنة.. وفي الحج⁉️ مشكلتهم ليست مع الصور في الغالب ، بل مع شخص الوزير الواعي لهم من زمااااان ❗️ pic.twitter.com/ik03EA8Lnu — ناصر صالح الصِرامي (@AlsaramiNasser) August 4, 2019

الناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك اعتبر أن ”#وزير_الشؤون_الإسلامية شكل درعاً للدين والوطن وولاته فأصبحت مساجدنا ومنابرنا وأصبح دعاتنا خط الدفاع الأول لأمن هذا الوطن وحفظ أمنه الفكري“.

#وزير_الشؤون_الإسلامية شكل درعاً للدين والوطن وولاته فأصبحت مساجدنا ومنابرنا وأصبح دعاتنا خط الدفاع أول لأمن هذا الوطن وحفظ أمنه الفكري،#عبداللطيف_ال_الشيخ #وزارة_الشؤون_الإسلامية pic.twitter.com/NY1q7dbwFj — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 5, 2019

من جهتها، شددت الأخصائية الاجتماعية مها الشهري على أن ما حدث عبارة عن ”مشاركة وجدانية ومواساة تظهر على سلوك #وزير_الشؤون_الإسلامية في هذا المشهد الإنساني السوي، ومن رآه بعكس ذلك فعليه مراجعة نفسه“.