للمرة الأولى.. تأشيرة إلكترونية للحجاج الفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، أنه سيتم نقل الحجاج الفلسطينيين عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية في هذا الشأن، بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والخطوط الجوية الفلسطينية، الناقل الحصري لحجاجنا.

وقال اشتية، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، إن ”6600 حاج فلسطيني سيغادرون هذا العام، منهم 2700 حاج من قطاع غزة، وستبدأ مغادرتهم في 25 و26 من الشهر الجاري على أربع دفعات، من خلال معبر رفح إلى مطار القاهرة، ومن ثم إلى الديار الحجازية“.

وأضاف أن ”حجاج الضفة الغربية سيغادرون يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وذلك على دفعتين، وقد تم حجز الفنادق على أكمل وجه، والمهم في هذا العام وللمرة الأولى، تم إصدار فيزا إلكترونية لكل حاج، وهناك مؤشر إلكتروني على اللوائح التعريفية لكل حاج“.

ووقعت وزارتا النقل والمواصلات ممثلة بوزيرها عاصم سالم، والأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بوكيلها حسام أبو الرب، اليوم الأحد، اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء اشتية.

وقال رئيس الوزراء خلال توقيع الاتفاقية بمكتبه بمدينة رام الله: ”نعلن إتمام كامل التجهيزات لبدء موسم الحج من الأراضي الفلسطينية إلى الديار الحجازية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، عملنا كل ما هو ممكن من أجل أن تكون التجهيزات على أكمل وجه“.