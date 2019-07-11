السعودية تربط منح العلاوة السنوية للمعلمين بأدائهم التدريسي وحصولهم على رخصة للمهنة

كشف وزيرا التعليم والخدمة المدنية في السعودية، حمد آل الشيخ، وسليمان الحمدان، اليوم الخميس، تفاصيل سُلّم رواتب جديد، ولائحة جديدة للوظائف التعليمية في المملكة، تضمنت تغييرات، واشتراطات جديدة عمّا هو معمول به سابقًا.

وشرح الوزيران خلال مؤتمر صحفي تم نقله على الهواء مباشرة، تفاصيل السُّلم واللائحة الجديدين، حيث تم ربط ترقيات المعلمين بالجدارة والاستحقاق، ما يعني أنه تم تقييد منح العلاوة السنوية.

وقالت تقارير محلية إن أحد بنود اللائحة يربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهارة، ويربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق، والكفاءة في الأداء، والالتزام الوظيفي للمعلم.

وتشترط اللائحة الجديدة أن يحصل المعلم على رخصة مزاولة المهنة بعد اجتيازه اختبارًا خاصًا بها، في خطوة لم تكن متبعة في السابق، على أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار ”كفايات“ المعلمين، خلال السنوات الخمس الماضية.

وسيتعيّن على المعلمين الذين لم يسبق لهم أداء اختبار ”كفايات“، الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل من خلال اجتيازهم اختبار ”الرخصة المهنية“ التي تؤهلهم لشغل وظائف:“معلم ممارس“ و“معلم متقدم“ و“معلم خبير“، وسيُعطى المعلمون والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

وسيترتب على عدم حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة خلال المدة المذكورة، حرمانه من العلاوة السنوية في المرتبة التي يشغلها، وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحصول على هذه الرخصة أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات، يتم تخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك، أو تحويله لوظيفة إدارية في أي جهة حكومية أخرى غير وزارة التعليم.

ووفقًا للائحة الجديدة، سيتم تسكين ”تعيين“ جميع المعلمين والمعلمات في المستويات: الرابع، والخامس، والسادس، على رتبة ”معلم ممارس“ وفقًا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، بحيث لن يكون هناك تأثير عليهم، وكذلك ستُحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وبحسب بنود لائحة، فإن كل معلم سيُسكّن وظيفيًا بما يوازي راتبه الحالي، أثناء نقله على السُّلم الجديد، وفي حال لم توجد درجة مساوية لراتبه الحالي، سيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه الحالي عند النقل.

كما سيتم تفعيل الرخص المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم، ويتوجب الحصول على هذه الرخصة في مدة أقصاها 4 سنوات لكل رتبة من الرتب المعتمدة في السُّلم الجديد من تاريخ العمل به وتنفيذها، وذلك من خلال اجتيازه للاختبار المهني والذي سيتم تنفيذه عبر المركز الوطني ”قياس“.

ونشرت وزارة التعليم، صورًا وجداول توضيحية تتضمن بنود اللائحة، والسُّلم الوظيفي الجديدين، مع كثرة تساؤلات المعلمين بشأنهما.

وقُوبلت تفاصيل اللائحة وسُلّم الرواتب الجديدين، واللذين سيتم العمل بهما بعد 6 أشهر، بردود فعل متباينة لدى معلمي ومعلمات المملكة، فبينما امتدح البعض النهج الجديد، انتقده آخرون خشية عدم حصولهم على علاواتهم السنوية.

#موتمر_اللايحه_التعليميه

لا حول ولا قوة إلا بالله

تركوا كل شيء في التعليم من سلبيات واخذوا يجتهدون على راتب المعلم بالمناسبه أجزم بأنه لا يوجد معلم لا يدفع من راتبه لكي يعوض الخلل اوالنقص الذي يواجهه في البيئه التعليميه

عفوا تذكرت بداية السنه الميلاديه عندما نزلت العلاوه ناقصه؟! — Jawaher (@AlLehipi) July 11, 2019

#موتمر_اللايحه_التعليميه العلاوة حق لكل موظف حكومي وش معنى المعلم يستهدف ويؤخذ حقه!! حسبي الله ونعم الوكيل — ريح الخزامى (@reemah91) July 11, 2019

#موتمر_اللايحه_التعليميه

انا قررت ادور لي شغله اضافية بجانب مهنة التعليم..

صرت اخاف يطلعون لائحة جديدة ويجلسوني بالبيت..

اصلا بيكونوا فرحانين وفروا مبلغ معلم ????????

وهذا هو الهدف رفع اقتصاد دولة من تقليص راتب معلم حتى لو نقصوا ريال

فمليون معلم يعني مليون ريال

حسبي الله وكفى???????? — الريــمـ ???????? (@ireeem2030) July 11, 2019

#موتمر_اللايحه_التعليميه

** للمعلم الخبير مكافآت مقطوعة ..

** لن يتضرر من هم على المستوى السادس ولن يتضرر أي معلم .. — د. عطيه السهيمي???????? (@alsohaime1) July 11, 2019

وتقول وزارة التعليم إن اللائحة وسُلّم الرواتب تضمّنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفًا أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

ويبلغ عدد منتسبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون في القطاع العام الحكومي في السعودية.