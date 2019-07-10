هيئة كبار العلماء السعودية تدعو الحجاج لعدم رفع أي شعار سياسي أو مذهبي

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، على ضرورة ابتعاد حجاج بيت الله الحرام، عن أي مشوش على مظهر الوحدة، وعن أي معكر على الغايات السامية من ذكر الله والتزود من البر والتقوى.

وقالت الأمانة، في بيان صدر عنها الأربعاء، إنه ”لا يجوز في شريعة الإسلام أن يحول الحج إلى منابر سياسية تتصارع فيها الأفكار والأحزاب والطوائف والمذاهب، ما يعني بلا شك الانحراف الخطير والانجراف المدمر عن أهداف الحج وغاياته“.

وبينت الأمانة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ”أهمية المحافظة على مقاصد الحج الإيمانية، وتعظيم شعيرة الحج واستغلاله في بذل الطاعات والعبادات تقربًا لله عز وجل، وعدم الخروج عن شعيرة هذا النسك العظيم برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية“.

وأردفت أن ”الحاج يبتعد عن وطنه وأهله وعمله وراحته في أيام عظيمة ونفحات إيمانية ومشاعر كريمة، فهي أيام حج مباركة وأعمال من الطاعات والقُربات، يتوافد فيها الحجيج، يحملهم الطهر ويحدوهم الأمل من رب كريم رحيم، وعلى حجاج بيت الله الحرام أن يقبلوا على تحقيق هذه المقاصد العظيمة لهذه الشعيرة في أنفسهم وأهليهم ومن حولهم، وأن يبتعدوا عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته“.

وأكدت الأمانة على أن ”السعودية قيادة وشعبًا ترى في خدمة الحرمين الشريفين شرفًا لا يطاوله شرف، من أجل ذلك تسخّر جميع إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وأمان واطمئنان ابتغاء مرضاة الله تعالى وفضله، وهو ما تجسده هذه المشروعات الجبارة والتوسعات المتتالية في الحرمين والمشاعر المقدسة“.