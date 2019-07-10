برنامج سند الزواج يصرف الدفعة النقدية الرابعة للمستحقين في السعودية‎

أعلنت مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، اليوم الأربعاء، صرف الدفعة النقدية الرابعة لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين في المبادرة، التي تستهدف المتزوجين حديثًا ومنحهم مبالغ مالية غير مستردة تبلغ 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) لكل مستفيد.

وكتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، والذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“: ”تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الرابعة“.

تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الرابعة.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/yfzE2DdLwP — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) July 10, 2019

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة بلغ 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، ليصبح عدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت الـ 300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة التي تعطي أولوية الاستفادة لـ ”أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة“.

ويتراوح عدد المستفيدين من كل دفعة، حوالي أربعة آلاف مستفيد حققوا الشروط المطلوبة التي تتضمن أن يكون الزوجان سعوديين، بعمر (21 – 40) سنة للزوج و (18- 40) سنة للزوجة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4 آلاف ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، إضافة لإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

وتم إطلاق مبادرة الزواج أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي، المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنّه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.