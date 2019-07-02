من هو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي؟

توفي الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، حسب ما أعلن، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ويعتبر الشيخ خالد، الذي توفي عن عمر ناهز 39 عامًا، آخر الأبناء الذكور من نسل حاكم الشارقة، والذي تبقى لديه 4 بنات، إحداهن شقيقة توأم للشيخ المتوفى خالد اسمها الشيخة حور.

وتوفي الشيخ محمد بن صقر القاسمي نجل حاكم الشارقة من زوجته الأولى في أبريل من العام 1999، قبل أن يفارق نجله الثاني خالد الحياة بعد 20 عامًا من وفاة شقيقه الأكبر، دون أن يعلن سبب الوفاة.

قبل عشرين عام

فقد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ابنه محمد والان يفقد ابنه خالد

الله يصبرك يا شيخنا الغالي .

.#خالد_بن_سلطان_القاسمي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ciNmIlJat2 — ????????يوسف .. بوخليفه (@AbuDhabi81) July 2, 2019

وولد الشيخ خالد في العام 1980، ووالدته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، واشتهر بوصفه مصمم أزياء عالميًا، كما يشغل منصب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وفي مقابلة صحفية قبل سنوات، يقول الشيخ خالد القاسمي، إن والده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، دعم شغفه الفني منذ صغره وعندما كان في التاسعة من عمره فاز بمنحة دراسية في الفن، غادر على إثرها الشارقة إلى المملكة المتحدة، حيث قضى معظم حياته متنقلًا بينها والشارقة، حيث يوازن بين شغفه بالعمارة في مجلس التخطيط الحضري بالشارقة، وبيت الأزياء القاسمي.

وعمل الراحل خالد القاسمي في مجال تصميم الأزياء الرجالية، وكان أول مصمم عربي يشارك في فعاليات ”أسبوع لندن للأزياء الرجالية“ ببريطانيا، وكانت تصاميمه تثير الانتباه والإعجاب، بحسب المتابعين؛ لأنه كان يمزج بين حياة البداوة والمعاصرة في تصاميمه.

وشارك القاسمي أيضًا في ”أسبوع الموضة بباريس“، وكان أول مصمم خليجي يشارك في عرض تصاميمه لخريف عام 2010 في أحد أكبر دور العرض العالمية.

وذكرت بعض تقارير الموضة، أنه قدم تصاميم من أزيائه للعديد من المشاهير والنجوم العالميين والأوروبيين، مثل الليدي جاجا وفلورتس ويلج وشيريل كول وغيرهم.