88 بالمئة من الإيرانيين لم يدخلوا دور السينما مطلقاً

قال وزير الإرشاد والثقافة الإيراني ”عباس صالحي“، إن 88 بالمئة من الإيرانيين البالغ عددهم نحو 82 مليون لم يتوجهوا إلى دور السينما مطلقاً، معتبراً أن ”هناك العديد من المدن تفتقر لدور السينما“.

وأوضح صالحي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الاثنين، إنه ”مع الوضع الحالي في المدن، هناك مشكلة خطيرة تتمثل في الافتقار إلى المجالات الثقافية والفنية في مدن البلاد، الأمر الذي يتطلب من مسؤولي التنمية في المحافظات النظر في هذه المشاريع المهمة“.

وفقًا لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، فإن كثيرا من مدن البلاد ليس فيها دور للسينما، ووفقًا للإحصاءات، فإن 88٪ من السكان لم يذهبوا إلى السينما مطلقًا.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران وهي ثالث أكبر محافظة في إيران ”تفتقد لشيء مهم وأساسي وهي دور السينما“، وفقاً لتقارير حكومية إيرانية صدرت العام الماضي.

وقال النائب عن أهل السنة في إيران ”مسعود دهمرده“، ”إنه في محافظة تعد من المحافظات الكبرى في البلاد فيها دار سينمائية واحدة تقع في مركز المحافظة وهناك 7 مدن ليس فيها أي قاعة سينمائية“، مبيناً أن ”محافظة سيستان وبلوشستان تضم 19 مدينة لكن المدن الكبرى فيها سبعة ليس فيها دار سينمائية بالشكل المطلوب“.