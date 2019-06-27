إنقاذ رجل احتجزه دب مفترس طيلة شهر ‎(فيديو)

تمكّن صيادون في روسيا من إنقاذ رجل ”يشبه المومياء“، تعرّض لهجوم وحشي من قبل دب مفترس، حيث قام بجره إلى مخبئه للاحتفاظ به كوجبة دسمة يتناولها في وقت لاحق.

والدب البني، هو من أخطر المخلوقات التي تعيش على سطح كوكب الأرض، حيث يبادر بالهجوم على البشر أو أي كائن يتواجد في محيطه عند استشعار الخطر، حيث تكمن الخطورة في أنه لا مجال للهرب منه، وأن فرص النجاة في مواجهته شبه منعدمة.

وكان الصيادون الروس قد عثروا على الضحية بعد أن بدأت كلاب الصيد بالنباح ورفضت الخروج من عرين الدب الذي مروا به في الغابة. وعندما تفحّص الصيادون المخبأ من الداخل، رأوا ما اعتقدوا أنه ”مومياء بشرية“، حتى أدركوا أن الرجل على قيد الحياة.

وبدا على وجه الرجل وجسمه طبقات من الدماء والأوساخ الجافة، وكان جلده بلون أبيض قاتل، وعيناه مغلقتان وبالكاد قادرعلى فتحهما.

ويعرف الرجل الأسير باسم ألكساندر، وقال: ”لقد أبقاني للأكل لاحقًا، شربت من بولي للبقاء على قيد الحياة، كنت أخشى أن يعود الدب في أي لحظة للقضاء علي ويأكلني“.

وظهر الرجل وكأنه مومياء بعدما أمضى شهرًا داخل عرين الدب البني، بعدما كسر الحيوان المفترس عموده الفقري وتركه ليتناوله كوجبة مستقبلية.

ومن المعروف عن الدببة البنية أنها تقوم بدفن الحيوانات التي تصطادها بشكل كامل أو ما يتبقى منها، وتنتظر أحيانًا أيامًا أو أسابيع قبل أن تعود إليها لتناولها مرة أخرى.

ورأى الأطباء أن بقاء الرجل على قيد الحياة ”معجزة“، وأنه لم يقتل، واعترفوا بأنهم غير متأكدين من قدرته على البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة.