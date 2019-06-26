مطار ”مهر آباد“ يهدد سلامة جيرانه من سكان العاصمة الإيرانية (صور)

يعاني سكان العاصمة الإيرانية طهران المجاورون لمطارها الدولي ”مهر آباد“ من إزعاج وضوضاء تصل إلى حد التلوث السمعي، فضلًا عن الخطر الذي يصيب كبار السن والمرضى من المقيمين بسبب حركة إقلاع وهبوط الطائرات في المطار.

وكشف تقرير مصور نشرته إذاعة ”زمانه“ المعارضة، الأربعاء، أنّ ”سكان طهران المقيمين بالمناطق المجاورة والمتاخمة لمطار مهر آباد يعانون بشكل يومي ولسنوات طوال من العوارض الناجمة عن الأصوات والموجات التي تصدرها الطائرات المحلقة فوق رؤوسهم ساعة تلو الأخرى“.

ولفت التقرير إلى أنّ ”هناك طائرة تُقلع بشكل متوسط كل 15 دقيقة على مسافة قريبة من الأرض فوق بيوت السكان المقيمين بالقرب من مطار العاصمة، ما يسبب إزعاجًا متواصلًا للسكان ويزيد من خطورة إصابتهم بأمراض“.

وأكد، استنادًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، أنّ ”الأصوات والموجات الصادرة عن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تؤثر على الجهاز المناعي لجسم الإنسان، وبالتالي احتمالية إصابتهم بخلل في النوم وزيادة هرمون التوتر (كورتيزول)“.

ويحذر خبراء الصحة في منطقة جنوب غرب طهران أن كبار السن والأطفال المقيمين بالقرب من مطار مهر آباد معرضون لمخاطر صحية، منها ضعف السمع، والربو، وضيق التنفس وأمراض القلب، وفقًا لتقرير إذاعة ”زمانه“.