الأمن الإيراني يسحل فتاة غير محجبة بوحشية (فيديو)

الأمن الإيراني يسحل فتاة غير محجبة بوحشية (فيديو)

المصدر: توفيق إبراهيم - إرم نيوز

أظهر فيديو صادم تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعنيف الشرطة الإيرانية لفتاة بلا حجاب، بعد أن تم ضبطها تلعب بمسدس مائي مع صديقاتها.

وكشف مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل بشكل واسع مواجهة عنيفة بين عدة ضباط ومجموعة من الفتيات.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن رؤية ضباط يرتدون الزي الرسمي وهم يقفون حول سيارة شرطة ويحاولون احتجاز الفتاة، وبينما يتجول المصور حول السيارة، يظهر رجل يرتدي ملابس مدنية وهو يصارع فتاة لا ترتدي الحجاب.

وحاولت الفتاة بكل ما أوتيت من قوة التخلص من العنصر الأمني الذي سحبها نحو المقعد الخلفي لسيارة الشرطة المنتظرة، ولكنه تمكن من إدخالها السيارة وأغلق الباب.

وعلّق الصحفي الإيراني الصحفي الإيراني مسيح النجاد على المقطع المتداول وقال: ”لا يُسمح لك أن تكون إنسانًا في إيران“.

وأضاف: ”كانت هذه المجموعة من الفتيات يلعبن بالمسدسات المائية ويستمتعن بوقتهن. انظروا كيف يتعرضن للهجوم بوحشية من قِبل قوات الأمن لأنهن يستمتعن بوقتهن“.

واعتقل العشرات في إيران لتنظيم معركة مسدسات مائية كبيرة في وسط طهران في عام 2011، وآنذاك أدانت ”شرطة الأخلاق“ في طهران الحدث لأنه يروج للتفاعلات غير اللائقة بين الذكور والإناث.

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