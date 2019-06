الأمن الإيراني يسحل فتاة غير محجبة بوحشية (فيديو)

View this post on Instagram

فيديو صادم تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تعنيف الشرطة الإيرانية لفتاة بلا حجاب، وسحلها بعد أن تم ضبطها تلعب مع صديقاتها، بمسدس مائي المحظور اللعب بها في إيران. . #إرم_نيوز #إيران #الشرطة #مسدس #فيديو #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #فتاة #حجاب #ترند #اكسبلور #MyCameraIsMyWeapon #Iran #trend