وفاة مريضة السرطان لطيفة الحمادي تثير تفاعلاً واسعًا في الإمارات

أحدث خبر وفاة الشابة #الإماراتية #لطيفة_محمد_الحمادي، بعد معاناتها مع مرض #السرطان، تفاعلاً واسعاً، وسط حالة من الحزن والأسى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في #الإمارات. وتصدر وسم #لطيفة_الحمادي قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في دولة الإمارات، حيث تفاعل طيف واسع من المعلقين على وفاة الشابة الإماراتية التي عانت من السرطان لمدة عامين تقريباً. وكانت لطيفة تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية في "هيوستن"، حسب ما كانت تنشره عبر حساباتها بمواقع التواصل من هناك، قبل أن تعود للإمارات لاستكمال علاجها.