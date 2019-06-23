وفاة مريضة السرطان لطيفة الحمادي تثير تفاعلاً واسعًا في الإمارات

أحدث خبر وفاة الشابة الإماراتية لطيفة محمد الحمادي، بعد معاناتها مع مرض السرطان، تفاعلاً واسعًا، وسط حالة من الحزن والأسى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات.

وتصدر وسم #لطيفة_الحمادي قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في دولة الإمارات، حيث تفاعل طيف واسع من المعلقين على وفاة الشابة الإماراتية التي عانت من السرطان لمدة عامين تقريباً.

وكانت لطيفة تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية في ”هيوستن“، حسب ما كانت تنشره عبر حساباتها بمواقع التواصل من هناك، قبل أن تعود للإمارات لاستكمال علاجها.

منذ اول يوم في رحلة الغربة وانا انتظر يوم عودتي وها انا اليوم فرحة بعودتي الى وطني الحمدالله على ما مضى والحمدالله على ما مقبلة به???????? — L7 (@lattiiffa) June 12, 2019

وأفاد ناشطون بأن لطيفة ”تبلغ من العمر 19 عامًا وهي طالبة في جامعة الشارقة، وفجعت بوفاة والدها قبل وفاتها، وأصيبت بعدة أورام أحدها في عضلات الرجل قبل أن تصاب بثلاثة أورام أخطرها كان على الحبل الشوكي أدى إلى شلل جسدها بنسبة 90%“.

وذكر ناشطون أن ”الأطباء نصحوا لطيفة بالعودة إلى الإمارات قبل تدهور حالتها، حيث عانت في الفترة الأخيرة من صعوبة في التنفس بسبب تجمع السوائل في رئتيها“.

وكانت لطيفة متافعلة عبر منصات التواصل وتضع متابعيها في تطورات حالتها الصحية باستمرار، كما حرصت على طلب الدعاء والمسامحة من متابعيها وأصدقائها.

اللهم يا من تُعيد للمريض صِحته ويا من تُجيب دُعاء البائِسين ويا من تُحيي الِعظام وهي رميم ، اللهم اني اعجز عن الحركة فأشفني شفاء لا يُغادر سقماً وارجع الي حاستي واطرد السرطان من جسدي الضعيف???????? — L7 (@lattiiffa) May 24, 2019

واستذكر المتابعون تغريدات مؤثرة للشابة الراحلة نشرتها عبر حساب منسوب لها في ”تويتر“، تحدثت فيه عن احتمال مفارقتها للحياة وطلبها السماح من معارفها ومتابعيها.

سوف يأتي يوم لا أكون معكم، وسوف تدخلون لتقرأو ماكتبت، فإن وجدتم ما يؤجرني أنشروه، وإن وجدتم ما يؤثمني أتركوه، اللهم اني اسألك حسن الخاتمة. — L7 (@lattiiffa) March 30, 2018

وقالت في تغريدة أخرى: ”حين اتوفى سامحوني و استروا عيوبي وادعوا لي بالرحمة تذكروا الصحبة ولو إني أخطئت وإنسوا خطأي لا أعلم بأي ساعه كُتب لي إنقباض روحي فيارب خفف علي سكرات الموت واسكني جنتك،اللهُّم اجعل اخر أعمالي سجدة وأخر أقوالي شهادة تدخلني بها جنتك يا الله“.

حين اتوفى سامحوني و استروا عيوبي وادعوا لي بالرحمة تذكروا الصحبة ولو إني أخطئت وإنسوا خطأي لا أعلم بأي ساعه كُتب لي إنقباض روحي فيارب خفف علي سكرات الموت واسكني جنتك،اللهُّم اجعل اخر أعمالي سجدة وأخر أقوالي شهادة تدخلني بها جنتك يا الله????. — L7 (@lattiiffa) May 25, 2019

وتأثر المتابعون بتغريدة ظهر فيها مقدار الألم الذي كانت تعيشه لطيفة خلال معاناتها مع المرض جاء فيها: ”اللهم يا من تُعيد للمريض صِحته ويا من تُجيب دُعاء البائِسين ويا من تُحيي الِعظام وهي رميم ، اللهم اني اعجز عن الحركة فأشفني شفاء لا يُغادر سقماً وارجع الي حاستي واطرد السرطان من جسدي الضعيف“.

اللهم يا من تُعيد للمريض صِحته ويا من تُجيب دُعاء البائِسين ويا من تُحيي الِعظام وهي رميم ، اللهم اني اعجز عن الحركة فأشفني شفاء لا يُغادر سقماً وارجع الي حاستي واطرد السرطان من جسدي الضعيف???????? — L7 (@lattiiffa) May 24, 2019

وقالت المغردة ”ميثاء الرئيسي“: ”اللهم إنها صبرت على البلاء و صارعت المرض المؤلم يارب أرحمها وهي بجوارك وأنزل عليها فيضًا من رحمتك وسكينتك واجعل روحها آمنة مطمئنة واغفر لها يارب العالمين“

اللهم إنها صبرت على البلاء و صارعت المرض المؤلم يارب أرحمها وهي بجوارك وأنزل عليها فيضًا من رحمتك وسكينتك واجعل روحها آمنة مطمئنة واغفر لها يارب العالمين????. #لطيفه_الحمادي — ميثاء محمد الرئيسي (@199Maitha) June 23, 2019

وتفاعل المغرد محمد الزرعوني مع الوفاة قائلاً: ”إنا لله وانا اليه لراجعون هذا حال الدنيا بشرٌ يولدون و اخرون يرحلون فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم و الاموات و تقبلهم عندك خير قبول و اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة و اظلهم بظلك يارب و اشربهم من حوض نبيك و اعفوا عنهم يا كريم“.

إنا لله وانا اليه لراجعون هذا حال الدنيا بشرٌ يولدون و اخرون يرحلون فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم و الاموات و تقبلهم عندك خير قبول و اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة و اظلهم بظلك يارب و اشربهم من حوض نبيك و اعفوا عنهم يا كريم #لطيفه_الحمادي — محمد الزرعوني (@m2shj) June 23, 2019

وبعد وفاتها، نشر مغردون جانباً من محادثاتهم معها قبل رحيلها، مؤكدين أنهم كانوا يطمئنون عليها خلال علاجها وتبلغهم بآخر تطورات حالتها الصحية ومعاناتها مع المرض.

اللهم ارحم #لطيفة_الحمادي و اجعل مرضها كفارة لذنوبها و اشفِ جميع مرضى السرطان . pic.twitter.com/GqS2D5U57R — ɐmna (@2811x) June 22, 2019

وقرر ناشطون عمل صدقة جارية عن روح الشابة الراحلة لطيفة، وكان من ذلك ما أعلنه مغرد باسم حساب ”ابن كعبي“ قائلاً: ”يجماعه لي يبغي يسوي خير ويتصدق للمرحومه #لطيفه_الحمادي يطرش كلمة “ ikhair keswa“ حق 6401 كما موضح، هاي (صدقة جاريه بدرهم 1 فقط ) اتصالات& دو.. والدال ع الخير كفاعله، الله يرحمها ويغفرلها ولموتى المسلمين“.

يجماعه لي يبغي يسوي خير ويتصدق للمرحومه

#لطيفه_الحمادي يطرش كلمة " ikhair keswa" حق 6401 كما موضح، هاي (صدقة جاريه بدرهم 1 فقط ) اتصالات& دو.. والدال ع الخير كفاعله، الله يرحمها ويغفرلها ولموتى المسلمين. pic.twitter.com/gvF3GIXMT9 — َ (@Abnkaabi) June 23, 2019

ودشن متابع آخر حسابًا عبر ”تويتر“ كصدقة جارية عن روح لطيفة وقال: ”كلما مررتم هنا اجعلو لفقيدتي من دعائكم نصيبًا ليدخل ملك ويبشرها بنور من أهل الدنيا وتفرح ، اللهم ارحم #لطيفة_الحمادي و اغفرلها وأسكنها جنتك من غير حساب ولا سابق عذاب اللهم وسع مدخلها“.