ضابط سابق شاذ جنسيًا.. مرشح رئاسي يرغب في تأسيس عائلة ”مع زوجه“ في البيت الأبيض

المصدر: ا ف ب

صرح المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بيت بوتيجيج، أنه يمكن أن يؤسس عائلة مع زوجه تشاستن غليزمان في البيت الأبيض، إذا فاز في الاقتراع في 2020.

وردًا على سؤال عن هذا الاحتمال، قال رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا لشبكة ”سي سي إن“ الأحد: ”لم لا؟“.

وأضاف أول مرشح مثلي علنًا إلى البيت الأبيض: ”أعتقد أنها لن تكون المرة الأولى التي يرزق فيها زوجان رئاسيان بأبناء، لكن بالتأكيد هذه مسألة علي مناقشتها مع تشاستن قبل أن أطيل الحديث على التلفزيون“.

واحتفل بوتيجيج وزوجه الذي يعمل مدرسًا في معهد، الأحد، بذكرى مرور عام على زواجهما.

ولم يكشف المرشح الديمقراطي علنًا أنه مثلي إلا قبل أشهر من تشريع زواج المثليين في الولايات المتحدة في يونيو 2016.

وقال إنه ”يريد أبناء، لكن السباق إلى الرئاسة دفعه إلى تعليق هذا المشروع“.