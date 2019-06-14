شبكة ”نتفلكس“ تتوعد من يسيء لطاقم مسلسل ”جن“ الذي أثار جدلًا واسعًا في الأردن

توعدت شبكة ”نتفلكس“ للإنتاج العالمية بملاحقة كل من يمارس التنمر بحق الممثلين وطاقم عمل المسلسل الذي أثار جدلًا واسعًا في الأردن.

وقالت الشبكة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، اليوم الجمعة: ”تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل“.

وأضافت: ”موقفنا لطالما كان متمركزًا حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة“.

تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل. موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة. — Netflix MENA (@NetflixMENA) June 14, 2019

وفي ذات السياق، أوعز مدعي عام عمان، أمس الخمیس، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونیة في مدیریة الأمن العام بالأردن باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل ”جن“.

وذكرت صحيفة ”الغد“ المحلية، أن قرار المدعي العام جاء لما یتضمنه المسلسل من ”مقاطع إباحیة مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب“.

يذكر أن المسلسل الذي أطلقته شبكة ”نتفلكس“، الخميس، أثار جدلًا واسعًا في الأردن، بسبب مشاھد فیه اعتبرت من قبل ناشطین مجتمعیین ونواب ”خادشة للحیاء العام، وفیھا لقطات إباحیة، وألفاظ نابیة وسیئة لا تلیق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقالیده وتخالف التعالیم الشرعیة“.