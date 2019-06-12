”وايت جدة“.. أول ملهى ليلي في السعودية يثير جدلاً واسعًا (فيديو)‎

أثار الإعلان عن موعد افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية، جدلاً واسعًا بين أبناء المملكة الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لأحدث خطوات المملكة المحافظة في الانفتاح على الثقافة والفنون والترفيه.

ومن المقرر أن يتم يوم غد الخميس افتتاح فرع لملهى ”وايت“ الشهير على الواجهة البحرية في مدينة جدة بعد أن أنجزت الشركة المشغلة له، إجراءات التراخيص وإعداد الموقع.

ولن يسمح في النادي الليلي الأول من نوعه في البلاد، بتقديم الخمور المحظورة في عموم البلاد، فيما سيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إلى ”البار“.

لكن تلك القيود التي تم وضعها على الملهى الجديد ليتفق وثقافة البلاد المحافظة، لم تمنع الجدل حوله في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وتحت عدة وسوم في موقع ”تويتر“ مثل “ #ديسكو_في_جده“ و “ #لاارضي_بمنكرات_جاري“ وتباينت آراء أبناء المملكة حول النادي الليلي الجديد.

#ديسكو_في_جده انا اقنعتني يوم قالت (بار حلال)

وفيه بعد dance floor يعني ساحة رقص، يعني اتوقع الرقص بالرد بول والكود ود عشان نرضي الله ! pic.twitter.com/ipbnmgZdLi — جابر الودعاني???????? (@Bawwaj) June 12, 2019

انا قررت اساعد يأجوج ومأجوج بالحفر لايك اذا ودك تجي معي #نيكي_بيتش #ديسكو_في_جدة pic.twitter.com/DOWWhkVvHG — PDDPi (@pddpi) June 12, 2019

#ديسكو_في_جده

في جدة،

بار حلال !!!!!!

شيشة !!

الدخول 500 ريال !! الفكرة مستوحاة من البار !

تقليد أعمى وعقدة نقص وفرط انسلاخ عن القيم جعل البعض يبحث عن أي فكرة لا تُشبهنا ولا تُشبه ديننا ولا قيمنا ولا أخلاقنا.

احترموا دينكم ، قيمكم، مجتمعكم، بلادكم التي تضم أقدس وأطهر بقاع الأرض — RAK.D (@myramzii) June 12, 2019

ديسكو محترم !! ، اللهم من اراد ببلاد الحرمين بسوء وفته فأشغله في نفسه ورد كيده في نحده #نيكي_بيتش pic.twitter.com/38MLH8tMHf — خالد (@_khalid3k) June 12, 2019

يُشار إلى أن المغني الأمريكي الشهير، ني يو، سيحضر حفل افتتاح الملهى الليلي الجديد الذي اجتاحت أخباره وسائل الإعلام العالمية لكونه واحدًا من أجرأ خطوات الانفتاح في مجتمع المملكة الذي يعيش فيه أكثرمن 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأصبحت السعودية في السنوات الثلاث الماضية، قبلة فنية وثقافية وترفيهية عالمية، يتوافد عليها نجوم الفن والغناء من مختلف دول العالم، في إطار خطط البلاد للانفتاح على ثقافات العالم بعد عقود من الانغلاق استناداً لتفسيرات دينية ما لبثت المملكة أن تخلت عنها مع تمسكها بتطبيق الشريعة الإسلامية.