”وايت جدة“.. أول ملهى ليلي في السعودية يثير جدلاً واسعًا (فيديو)‎

”وايت جدة“.. أول ملهى ليلي في السعودية يثير جدلاً واسعًا (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

أثار الإعلان عن موعد افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية، جدلاً واسعًا بين أبناء المملكة الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لأحدث خطوات المملكة المحافظة في الانفتاح على الثقافة والفنون والترفيه.

ومن المقرر أن يتم يوم غد الخميس افتتاح فرع لملهى ”وايت“ الشهير على الواجهة البحرية في مدينة جدة بعد أن أنجزت الشركة المشغلة له، إجراءات التراخيص وإعداد الموقع.

ولن يسمح في النادي الليلي الأول من نوعه في البلاد، بتقديم الخمور المحظورة في عموم البلاد، فيما سيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إلى ”البار“.

لكن تلك القيود التي تم وضعها على الملهى الجديد ليتفق وثقافة البلاد المحافظة، لم تمنع الجدل حوله في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وتحت عدة وسوم في موقع ”تويتر“ مثل “ #ديسكو_في_جده“ و “ #لاارضي_بمنكرات_جاري“ وتباينت آراء أبناء المملكة حول النادي الليلي الجديد.

يُشار إلى أن المغني الأمريكي الشهير، ني يو، سيحضر حفل افتتاح الملهى الليلي الجديد الذي اجتاحت أخباره وسائل الإعلام العالمية لكونه واحدًا من أجرأ خطوات الانفتاح في مجتمع المملكة الذي يعيش فيه أكثرمن 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأصبحت السعودية في السنوات الثلاث الماضية، قبلة فنية وثقافية وترفيهية عالمية، يتوافد عليها نجوم الفن والغناء من مختلف دول العالم، في إطار خطط البلاد للانفتاح على ثقافات العالم بعد عقود من الانغلاق استناداً لتفسيرات دينية ما لبثت المملكة أن تخلت عنها مع تمسكها بتطبيق الشريعة الإسلامية.

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