إيران تغلق 547 مقهى ومطعمًا بذريعة انتهاك الشريعة الإسلامية

أغلقت السلطات المحلية ما يصل إلى 547 من المقاهي والمطاعم في إيران، بزعم انتهاكها ”الشريعة الإسلامية“، بحسب ما ذكرت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية بموقعها الرسمي في وقت متأخر من مساء السبت.

وقالت الصحيفة إنه تم ”إغلاق 547 مقهى في عمليات نفذتها الشرطة الإيرانية لمدة 10 أيام“، فيما ذكرت وكالة فارس للأنباء أن العملية التي قامت بها الشرطة كانت تهدف إلى مراقبة تطبيق القواعد الإسلامية في المطاعم والمقاهي التي يملكها المسلمون في إيران.

وقال قائد شرطة طهران حسين رحيمي ”خلال العملية، تم إغلاق ما يصل إلى 547 شركة وتم القبض على 11 منتهكًا“، مشيرًا إلى ”استجواب أصحاب المطاعم والمقاهي التي لا تطبق فيها القواعد الإسلامية“.

وفي تقرير وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري، تضمنت الانتهاكات التي ارتكبتها شركات المطاعم والمقاهي الإعلانات ”غير التقليدية“ في الفضاء الإلكتروني، وتشغيل الموسيقى غير القانونية، وعقد العربدة المفرطة.

وقال اللواء حسين رحيمي ”مراقبة تطبيق الحكم الإسلامي هي واحدة من واجبات ومسؤوليات الشرطة الرئيسية“.

من جانبه، أعلن رئيس محكمة الإرشاد في طهران، محمد مهدي حاج محمدي، أنه من المتوقع أن يتمكن أفراد المجتمع من إبلاغ السلطات إذا وجدوا حالات سلوك غير أخلاقي.

ويمكن الآن لسكان طهران الذين وجدوا حالات سلوك غير أخلاقية في المجتمع الإبلاغ فورًا عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم المحدد.

ونقلت وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية عن حاج محمدي قوله ”قررنا أيضًا الإسراع في محاكمة المسائل المتعلقة بالأفعال غير الأخلاقية في الجمهور.. ويمكن للناس الإبلاغ عن تصرفات مثل إزالة الحجاب في السيارات، أو إقامة الحفلات التي تجمع الرجال والنساء، أو تحميل محتوى غير أخلاقي على الانستغرام“.