”أوكسفورد“ تفقد مكانتها بقائمة أفضل الجامعات البريطانية

صدمت جامعة أوكسفورد طلاب العلم في جميع أنحاء العالم، بعد أن تراجعت من المركز الأول إلى المركز الثالث في قائمة أفضل الجامعات البريطانية، حيث احتلت جامعة ”سانت أندروز“ مكانتها في التصنيف.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعد هذه هي المرة الأولى التي لا تشغل فيها جامعتا أكسفورد وكامبريدج المركزين الأولين في دليل جامعات الغارديان.

وبينما تحتفظ جامعة كامبريدج بالمركز الأول، تفوقت جامعة سانت أندروز على أكسفورد، لتصعد من المركز الثالث إلى الثاني للمرة الأولى، في حين تعد جامعة سانت أندروز التي حصلت على المركز الثاني بصعوبة، ثالث أقدم جامعة في المملكة المتحدة بعد جامعتي أكسفورد وكامبريدج، حيث تأسست عام 1413.

من جانبها قالت سالي مابستون، نائبة مستشار ومدير جامعة ”سانت أندروز“: إن ”تنافس جامعة اسكتلندية صغيرة بين أفضل الجامعات في المملكة المتحدة يدل على قوة البحوث التعليمية وأخذ تجربة الطلاب في الاعتبار“.

وأضافت مابستون أن ”هذا الإنجاز يستحق التأمل لأنه ببساطة يصف مرحلة زمنية في رحلة جامعة سانت أندروز، فهو بمثابة مؤشر على التقدم الذي أحرزناه في التدابير التي تراها الغارديان من مؤشرات جودة المؤسسة، والطريق الذي أمامنا“.

ووفقًا للدليل، يرجع ارتقاء جامعة سانت أندروز في القائمة إلى ارتفاع مستويات الرضا بين طلابها، حيث قال أكثر من 93% إنهم راضون أو راضون جدًا عن جودة التدريس.

واحتلت جامعة أكسفورد المرتبة الـ 24 على المستوى الوطني من حيث فرص العمل ونتائج الدراسات العليا، لكنها حصلت على درجة عالية كالمعتاد في الرياضيات والطب والعديد من نقاط القوة التقليدية الأخرى.

وقال مات هيلي راينر، الذي جمع الدليل: ”تتميز جامعة سانت أندروز عن البقية برضا طلابها“، مبينًا أن ”سانت أندروز تنفق أموالًا أقل على طلابها مقارنة بأكسفورد وكامبريدج، وكان السبب الرئيسي لصعودها إلى المركز الثاني هو رضا الطلاب، وتحسين نسبة عثور طلاب الدراسات العليا على وظائف أو انخراطهم بمزيد من الدراسة“.