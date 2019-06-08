طيار سعودي يعتزم إنشاء أول معهد للتخلص من ”فوبيا“ الطيران

في ظل كثرة الأشخاص الذين يهابون السفر عبر الجو في السعودية، يعتزم كابتن طيار سعودي يُدعى علي الجاسر، إنشاء أول معهد متخصص لتعليم الذين يخافون من ركوب الطائرة، كيفية التخلص من مشاعر الخوف تلك.

وقال الطيار الجاسر، إن لديه فكرة لإنشاء معهد متخصص للتخلص من خوف (فوبيا) الطيران بمقابل مادي، دون أن يوضح تفاصيل أكثر وتواريخ محددة لمشروعه الأول من نوعه في البلاد.

وجاء حديث قائد طائرات ”البوينج“، في خضم نقاش واسع حاليًا بين المهتمين والعاملين في قطاع الطيران المدني في المملكة حول طرق العلاج لمن يعانون من رهاب السفر في الطائرة.

ووجدت فكرة الكابتن الجاسر ردود فعل كثيرة من زملاء مهنة وعاملين في القطاع ومهتمين تباينت ردود فعلهم حول الجدوى من المشروع الجديد الذي بدأ صاحبه باستطلاع رأي متابعيه الكثر في موقع ”تويتر“ كخطوة أولى للمعهد.

عندي فكرة لإنشاء معهد متخصص للتخلص من خوف (فوبيا) الطيران بمقابل مادي هل تؤيدون المشروع . — علي الجاسر (@AljasserAli) June 7, 2019

وأبدى عدد من متابعي الكابتن الجاسر، إعجابهم بالفكرة، وقالوا إنهم سيكونون أول المسجلين في المعهد عند إنشائه، فيما فوجئ آخرون بوجود عدد كبير ممن يعانون الخوف عند ركوب الطائرة.

انا اول واحد بيسجل عندك والله ???? — السلام عليكم (@mohaharthy88) June 7, 2019

أول وحده بسجلها أمي ماتحب الطيران ولا اقدر اسافر واخليها وبنفس الوقت أكره سفريات الخط طويله وممله???? — Dalo ???? (@Dalo_012) June 7, 2019

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، هذه الأيام، نقاشًا واسعًا حول ظاهرة الخوف من ركوب الطائرات، وتباينًا في الآراء مع تشكيك فريق من قائدي الطائرات بجدوى العلاج بالعقاقير الطبية وتمسك الأطباء النفسيين بجدوى العلاجات التي يقدمونها للأشخاص الذين يلجؤون إليهم للتخلص من رهاب الطيران.

احبتي الكرام

نصيحة محب اذا كان لديك خوف من الطيران

لا تحاول ان تجد لهذا الخوف مخرج بإستخدام اي دواء يوصف لك

لا تحل المشكله بمصيبه في حق نفسك

لا يوجد اي حبوب او علاج لطرد الخوف الا ان تكون حبوب مخدرة او حبوب هلوسه

نصيحة من محب

توكل علي الله

واستمتع بالسفر

وثق في حفظ الله لك pic.twitter.com/rchxxiRge9 — الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) June 6, 2019

والخوف من ركوب الطائرة ظاهرة بدأت مع ظهور الطائرات المدنية، وتتباين الآراء حول أفضل طرق العلاج والتخلص من تلك ”الفوبيا“، فيما تضم قائمة من يخافون السفر بالطائرة مشاهير في عالم الفن وكرة القدم وحتى السياسة.