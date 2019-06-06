وزير ياباني يعارض حملة للتخلي عن ”الكعوب العالية“ في أماكن العمل‎

عارض وزير الصحة الياباني حملة تطالب بالتخلي عن إلزام المرأة العاملة بارتداء أحذية ذات كعوب عالية، وقال إن الالتزام بمثل هذه القواعد في زي العمل ”ضروري وملائم“.

جاء هذا في معرض رد الوزير تاكومي نيموتو، أمس الأربعاء، على حملة تكتسب زخمًا على الإنترنت وتحمل وسم #كوتو وهي كلمة مشتقة من كلمتين باليابانية هما ”كوتسو“ بمعنى حذاء و“كوتسوو“ التي تعني ألم.

وكانت يومي إيشيكاوا، البالغة من العمر 32 عامًا والتي تعمل في دار للجنازات، تقدمت بالتماس يوم الاثنين لوزارة الصحة تطلب فيه التخلي عن إلزام الموظفات باستخدام أحذية الكعوب العالية.

وحصل الالتماس على 21 ألف توقيع بالتأييد على الإنترنت ولا يزال يكتسب المزيد.

وقالت إيشيكاوا على ”تويتر“ في يناير/ كانون الثاني، إنها مطالبة بارتداء حذاء بكعب طوله بين خمسة وسبعة سنتيمترات في مكان العمل؛ ما أرهق قدميها.

وربما كانت هناك شركات يابانية كثيرة لا تطالب موظفاتها باستخدام الكعوب العالية، لكن كثيرات منهن يفعلن هذا التزامًا بالتقاليد والأعراف الاجتماعية.

وقال الوزير نيموتو، ردًّا على سؤال من نائب معارض في لجنة برلمانية: ”أعتقد أن هذا يندرج تحت إطار ما هو مقبول عرفًا كقاعدة ضرورية وملائمة في مكان العمل“.

غير أنه قال إنه في حال إلزام أصحاب العمل الموظفات بارتداء كعوب عالية حتى وإن كان ذلك يصيبهن بجرح أو ألم، فإن هذا يدخل في عداد ”مضايقات ذوي السلطة“.

وقالت وزارة الصحة: إنها تنظر في الطلب وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.