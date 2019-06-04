خلافًا للإعلان الرسمي.. سنة إيران يعلنون الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الشيخ ”كاك حسن أميني“، مفتي أهل السنة في إقليم كردستان غرب إيران، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونقل موقع ”آمد نيوز“ التابع للمعارضة الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بيانًا صادرًا عن أميني، أكد فيه ثبوت رؤية هلال شوال مساء الإثنين.

من جانبه، أعلن إمام جمعة مدينة ”شابهار“ التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ذات الغالبية السنية، الشيخ ”مولوي عبد الرحمن سربازي“، ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين، مضيفًا أن عيد الفطر هو يوم الثلاثاء.

وأعلن عضو في لجنة الاستهلال بمكتب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أن هلال شهر شوال يمكن رؤيته عند غروب يوم الثلاثاء، وعليه سيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.