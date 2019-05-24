الغموض يحيط باعتذار وسيم يوسف عن برنامج الليوان ومغادرته المفاجئة للسعودية

يلف الغموض الأسباب التي قادت الداعية الإماراتي وسيم يوسف، للاعتذار عن المشاركة في حلقة، اليوم الجمعة، من برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ السعودية، ومغادرته للرياض وسط أنباء عن أن القناة هي من تراجعت عن استضافته.

وكان من المقرر أن يحل إمام مسجد الشيخ زايد الكبير على برنامج ”الليوان“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، لكن تطورات مفاجئة حدثت قبل ساعات من موعد بث الحلقة على الهواء مباشرة، وانتهت بالإعلان عن ضيف جديد غير الداعية وسيم يوسف.

ودوَّن الداعية المثير للجدل ببعض آرائه الدينية، اعتذارًا عبر حسابه على موقع ”تويتر“، قال فيه:‏“لظرفٍ طارئ جدًا، أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى ‎أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر، أستودعكم الله“.

لظرف طارىء جداً

أتوجه الآن من #الرياض إلى #أبوظبي

وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ..

استودعكم الله .. pic.twitter.com/JmaX0RsSya — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 24, 2019

انتظرونا ..

يوم الجمعة في الساعة 12:00 منتصف الليل .. توقيت KSA

على قناة #روتانا_خليجية #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر

على الهواء مباشرة .. pic.twitter.com/cvXkmfSKxk — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 23, 2019

وفي المقابل، تداول مدونون سعوديون كثر عارضوا مشاركة الداعية يوسف في البرنامج، صورة لتغريدة منسوبة للإعلامي المديفر، يعتذر فيها عن استضافة الداعية يوسف، ويعتبرها خطًأ تراجع عنه بعد نصائح متابعيه.

ويقول معارضو استضافة الداعية يوسف إن ”المديفر“ هو من تراجع عنها تحت ضغط المدونين السعوديين، وإنه حذف تغريدته التي تدعم مزاعمهم تلك، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من حقيقة تلك التغريدة.

الظرف الطاريء كان أن صاحب البرنامج غير رأيه و رفض استقباله في برنامجه بعد أن نصحه العقلاء بذلك… غرد بهذه التغريدة ثم حذفها!!! المهم وسيم نكص على عقبيه و كفانا الله سماعه في برنامج. #الليوان_المديفر. pic.twitter.com/QXCeRFlKDO — Xessan (@Xessan1) May 24, 2019

ومنذ الإعلان عن استضافة الداعية يوسف في برنامج ”الليون“، تعرض مقدمه ”المديفر“ بالفعل لانتقادات لاذعة من قِبل مدونين سعوديين يتخذون موقفًا معارضًا على الدوام من الداعية الإماراتي وآرائه في بعض القضايا الدينية.

وقال الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد بن عبدالله بن فهد آل سعود، في ردٍ على إعلان ”المديفر“ نيته استضافة الداعية يوسف:“وسيم يوسف شحادة صار شيخًا، الله المستعان!“.

" وسيم يوسف شحاده " صار شيخ !!!!

الله المستعان .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) May 24, 2019

وكتب مغرد معارض لاستضافة يوسف:“هذا يتبرأ من البخاري والذي بعده يعتذر لقريش عن بعثة النبي -صلّى الله عليه وسلم- كفار قريش ينتظرون البشارة كانت في الليوان .. تتضح الحكاية، وأصبحت في الليوان .. تنسلخ الديانة، صدقت يارسول الله:( بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ) ”.

#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر هذا بيتبرأ من البخاري

والي بعده بيعتذر لقريش عن بعثة النبي صل الله عليه وسلم

كفار قريش ينتظرون البشارة???????????????? كانت في الليوان .. تتضح الحكاية

وأصبحت في الليوان .. تنسلخ الديانة صدقت يارسول الله ( بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ????) — محمد (@MOHAMD7_7M) May 23, 2019

وعلّق مغرد ثالث:“ما أشبه الليلة بالبارحة، في العام 2016 تم منعه من إلقاء محاضرة في السعودية لظرف خاص به كما يدّعي ، والآن وبعد 3 سنوات يتم منعه من الخروج في برنامج #الليوان لظرف طارئ جدًا كما يدّعي“.

ما اشبه الليلة بالبارحة :

في عام 2016 تم منعه من إلقاء محاضرة في السعودية لظرف خاص به ( كما يدعي ). الان وبعد ثلاثة سنوات يتم منعه من الخروج في برنامج #الليوان لظرف طارئ جداً ( كما يدعي ) ????#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/KLhY3vEBTK — ???? (@Illh1998) May 24, 2019

وقال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، معلقًا على الجدل الدائر:“أسئلة الساعة على تويتر السعودية والخليج، ما الذي حدث لحلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر؟ ولماذا تم إلغاؤه؟ ولماذا عاد #وسيم_يوسف من الرياض فجأة؟ ولماذا اعتبر #عبدالله_المديفر اختياره لضيف حلقة #الليون خطًأ؟“.

سؤال الساعة في تويتر السعودية والخليج ما الذي حدث لحلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ولماذا تم الغاؤه ولماذا عاد #وسيم_يوسف من الرياض فجأة ولماذا اعتبر #عبدالله_المديفر اختياره لضيف حلقة #الليون خطاً @almodifer — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 24, 2019

وتثير بعض آراء الداعية يوسف الدينية جدلًا واسعًا لكونها تحمل مفاهيم جديدة تتضمن نقدًا حادًا لجزء من التراث الإسلامي وبعض شخصياته، وهو ما يقابل برفض واسع واتهامات متنوعة للداعية.

وكان ”يوسف“ قد تعرَّض في مارس/آذار الماضي لسيل من الانتقادات داخل الإمارات وخارجها بعدما عبّر عن رأي يشكك بـ ”قدسية“ كتاب ”صحيح البخاري“، وصحة أحاديثه بشكل مطلق، لكنه تمسك برأيه ووجد مؤيدين كثيرين له أيضًا.