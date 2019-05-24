مشهد مؤثر.. جامعة سعودية تمنح طالبة متوفاة شهادة الماجستير (فيديو وصور)‎

مشهد مؤثر.. جامعة سعودية تمنح طالبة متوفاة شهادة الماجستير (فيديو وصور)‎

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

منحت جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، غرب السعودية، شهادة الماجستير لطالبة شابة توفيت الشهر الماضي، قبل أن تناقش بحثها، في مشهد مؤثر حضره والداها ووجد ردود فعل واسعة في المملكة.

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منحت جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، غرب السعودية، شهادة الماجستير لطالبة شابة توفيت الشهر الماضي، قبل أن تناقش بحثها، في مشهد مؤثر حضره والداها ووجد ردود فعل واسعة في المملكة. . وسلّم وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة ”أماني الشهري“، بعد أيام من مناقشة رسالتها بحضور والدها علي الشهري، من قبل لجنة علمية شكلتها الجامعة وأوصت بقبول الرسالة ومنح الطالبة الراحلة الدرجة العلمية. . #إرم_نيوز #جامعة_الملك_عبدالعزيز #جدة #السعودية #أماني_الشهري #ماجستير #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #ksa #saudiarabia

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وسلّم وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، أمس الخميس، شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة ”أماني الشهري“، بعد أيام من مناقشة رسالتها بحضور والدها علي الشهري، من قبل لجنة علمية شكلتها الجامعة وأوصت بقبول الرسالة ومنح الطالبة الراحلة الدرجة العلمية.

ووجدت صور تسليم الشهادة العلمية، تداولًا لافتًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بمبادرة الجامعة ووزير التعليم، والترحم على الطالبة الراحلة ومواساة عائلتها.

ولم تغب عائلة الطالبة الشهري عن ذلك التفاعل، وحضر أشقاؤها في سيل من التدوينات والردود المؤثرة التي كتب بعضها أساتذة أماني في الكلية.

وكانت الطالبة الراحلة قد أنهت كافة المقررات الدراسية والرسالة في قسم الكيمياء العضوية بكلية العلوم في الجامعة، وقد خصصت بحث المناقشة عن اكتشاف مركبات عضوية تعالج أحد الأمراض النادرة، ولكنها توفيت قبل مناقشتها بأيام.

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