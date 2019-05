مشهد مؤثر.. جامعة سعودية تمنح طالبة متوفاة شهادة الماجستير (فيديو وصور)‎

View this post on Instagram

منحت جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، غرب السعودية، شهادة الماجستير لطالبة شابة توفيت الشهر الماضي، قبل أن تناقش بحثها، في مشهد مؤثر حضره والداها ووجد ردود فعل واسعة في المملكة. . وسلّم وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة ”أماني الشهري“، بعد أيام من مناقشة رسالتها بحضور والدها علي الشهري، من قبل لجنة علمية شكلتها الجامعة وأوصت بقبول الرسالة ومنح الطالبة الراحلة الدرجة العلمية. . #إرم_نيوز #جامعة_الملك_عبدالعزيز #جدة #السعودية #أماني_الشهري #ماجستير #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #ksa #saudiarabia