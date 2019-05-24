مشهد مؤثر.. جامعة سعودية تمنح طالبة متوفاة شهادة الماجستير (فيديو وصور)‎

منحت جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، غرب السعودية، شهادة الماجستير لطالبة شابة توفيت الشهر الماضي، قبل أن تناقش بحثها، في مشهد مؤثر حضره والداها ووجد ردود فعل واسعة في المملكة.

وسلّم وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، أمس الخميس، شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة ”أماني الشهري“، بعد أيام من مناقشة رسالتها بحضور والدها علي الشهري، من قبل لجنة علمية شكلتها الجامعة وأوصت بقبول الرسالة ومنح الطالبة الراحلة الدرجة العلمية.

مدير الجامعة يقدم شكره لمعالي وزير التعليم لحرصه ووفاءه على تكريم الطالبة أماني الشهري رحمها الله ومواساته لذويها في مصابهم ومنحها الدرجة بعد وفاتها تقديراً لجهودها المميزة أثناء الدراسة والبحث وإعداد الرسالةوالنتائج المبهرة التي تحصلت عليها@minister_moe_sa @mohe_sa pic.twitter.com/uNTCmdsdn2 — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) May 23, 2019

#اماني_الشهري بفضل الله انتشر ذكرها الطيب ودعوات الناس لها بالشهر الفضيل المبارك ????#جامعة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/BmwNM7qKGH — Sharifa✨ (@sho0sh223) May 24, 2019

ووجدت صور تسليم الشهادة العلمية، تداولًا لافتًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بمبادرة الجامعة ووزير التعليم، والترحم على الطالبة الراحلة ومواساة عائلتها.

وافق مجلس #جامعة_الملك_عبدالعزيز ظهر اليوم برئاسة معالي #وزير_التعليم منح درجة الماجستير للطالبة أماني الشهري والتي أنهت المقررات الدراسية والرسالة وتوفيت رحمها الله قبل المناقشة. موقف إنساني من الجامعة، غفر الله للطالبة وصبّر أهلها وجعل ما قدمت في رسالتها عملا ينتفع به. pic.twitter.com/BgANieIYxY — أد سعود مستور السلمي (@Prof_alsulami) May 23, 2019

ولم تغب عائلة الطالبة الشهري عن ذلك التفاعل، وحضر أشقاؤها في سيل من التدوينات والردود المؤثرة التي كتب بعضها أساتذة أماني في الكلية.

#اماني_الشهري فرح أم حزن؟ أم فخر وشرف؟ خليط من المشاعر ولكني أريد أن أُبشرك يـ أختي أماني بأننا حققنا ما كنتي تسعين له واسأل الله من واسع فضله أن يرحمك ويكتب لك شهادة أهل الجنة كما كتب لك شهادة الدنيا فخور لأنك اختي وسأفخر بك وبما أنجزتي إلى أخر يوم في حياتي رحمك الله رحمة واسعة — عٌ؛الشـٰهري????. (@o0zz1) May 22, 2019

#اماني_الشهري تلك هي اختي التي سهرت و تعبت وقدمت المجهود لتكون عظيمة بعزيمتها ، أبارك لك و لنفسي نجاحك وتخرجك رحمك الله وغفر ذنوبك ورفع منزلتك بالجنه ???? #جامعة_عبدالعزيز pic.twitter.com/rr0QO5301q — Sharifa✨ (@sho0sh223) May 23, 2019

كل الشكر والعرفان وخالص الدعاء والثناء لدكتورات اختي اماني ودكاترتها والمحكمين وكل من شارك وساعد في رسالة فقيدتنا الغالية اماني ♥️ #اماني_الشهري #جامعة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/FQfYCh0eJ6 — Sharifa✨ (@sho0sh223) May 22, 2019

وكانت الطالبة الراحلة قد أنهت كافة المقررات الدراسية والرسالة في قسم الكيمياء العضوية بكلية العلوم في الجامعة، وقد خصصت بحث المناقشة عن اكتشاف مركبات عضوية تعالج أحد الأمراض النادرة، ولكنها توفيت قبل مناقشتها بأيام.

وافق مجلس #جامعة_الملك_عبدالعزيز ظهر اليوم برئاسة معالي #وزير_التعليم منح درجة الماجستير للطالبة أماني الشهري والتي أنهت المقررات الدراسية والرسالة وتوفيت رحمها الله قبل المناقشة. موقف إنساني من الجامعة، غفر الله للطالبة وصبّر أهلها وجعل ما قدمت في رسالتها عملا ينتفع به. pic.twitter.com/73YjxRqE94 — Dr Mona Alharbi (@DrMonaAlharbi1) May 23, 2019