الكويت تلغي أكثر من 538 ألف رخصة قيادة لوافدين

قررت الكويت إلغاء وعدم تجديد 538382 رخصة قيادة للوافدين خلال الأشهر القليلة الماضية، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية.

وقال مصدر أمني، إن رخص الوافدين الملغاة تعود لأشخاص تم إبعادهم أو لأفراد غادروا بشكل نهائي أو لآخرين حصلوا عليها بطرق غير قانونية.

وتشمل تلك الرخص كذلك كل من استطاع استخراج رخص قيادة بصورة غير مشروعة، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وأضاف المصدر، أن قطاع المرور بدأ خلال الأشهر الماضية في التدقيق على الرخص الصادرة حديثًا، خاصة بعد قرار وزاري صدر بشأنها.

وأكد أن كل رخصة تم الحصول عليها بموجب استثناء أو تجاوز للقانون ألغيت تمامًا، بالإضافة إلى رخص أخرى تم رفض تجديدها.