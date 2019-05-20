إسرائيل تحاكم مقدسيين بتهمة حضور حفل زفاف.. وتعتقل العريس‎ (صور)

أصدرت محكمة الاحتلال، في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، أحكامًا عقابية متفاوتة بحق الشبان، فأصدرت أحكامًا بالسجن 35 يومًا فعليًا و6 شهور مع وقف التنفيذ على كل من محمود عبد اللطيف وماجد الجعبة وعماد أبو سنينة بتهمة المشاركة في حفل زفاف الأسير رامي الفاخوري.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الشبان المقدسيين بتهمة حضور حفل زفاف صديقهم الأسير المحرر رامي الفاخوري الذي اعتقل هو الآخر أيضًا.

محكمة الاحتلال تحكم على الأسير رامي الفاخوري بالسجن لمدة شهرين ونصف و6 شهور وقف تنفيذ ومحمد عبد اللطيف لمدة 35 يوماً و6 شهور وقف تنفيذ والأسير ماجد الجعبة لمدة 35 يوماً و6 شهور وقف تنفيذ والأسير عماد أبو سنينة 31 يوماً و6 شهور وقف تنفيذ، وجميعهم من #القدس pic.twitter.com/A8XYAmsI4J — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 20, 2019

وقضت المحكمة الإسرائيلية بالسجن على العريس رامي الفاخوري لمدة شهرين ونصف الشهر.

وسبق أن اعتقلت سلطات الاحتلال رامي الفاخوري أكثر من مرة من القدس، كانت إحداها لحظة الإفراج عنه من سجن النقب ليعود للسجن من جديد.