إسرائيل تحاكم مقدسيين بتهمة حضور حفل زفاف.. وتعتقل العريس‎ (صور)

إسرائيل تحاكم مقدسيين بتهمة حضور حفل زفاف.. وتعتقل العريس‎ (صور)

المصدر: القدس - إرم نيوز

أصدرت محكمة الاحتلال، في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، أحكامًا عقابية متفاوتة بحق الشبان، فأصدرت أحكامًا بالسجن 35 يومًا فعليًا و6 شهور مع وقف التنفيذ على كل من محمود عبد اللطيف وماجد الجعبة وعماد أبو سنينة بتهمة المشاركة في حفل زفاف الأسير رامي الفاخوري.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الشبان المقدسيين بتهمة حضور حفل زفاف صديقهم الأسير المحرر رامي الفاخوري الذي اعتقل هو الآخر أيضًا.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بالسجن على العريس رامي الفاخوري لمدة شهرين ونصف الشهر.

وسبق أن اعتقلت سلطات الاحتلال رامي الفاخوري أكثر من مرة من القدس، كانت إحداها لحظة الإفراج عنه من سجن النقب ليعود للسجن من جديد.

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