يعيش كملك ويجني مبالغ طائلة.. ”إسكوبار القرقوبي“ يكشف خبايا عالم المخدرات بالمغرب (صور)

كشف تاجر مخدرات مغربي، أنه يجني حوالي 180 ألف يورو شهريًا، من تجارة مادة الحشيش والأدوية المخدرة القادمة من إسبانيا.

جاء ذلك في حوار صحفي أجرته قناة ”ال بونتو دي ميرا“ الإسبانية، مع تاجر المخدرات الملقب بـ“اسكوبار المغرب“ أو ”ملك القرقوبي“ أي ملك الحبوب المهلوسة.

وجرى الحوار في منزل مهجور بين المقابر بضواحي مدينة طنجة شمال المغرب، حيث يقيم التاجر الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي أو وجهه.

وبين ”إسكوبار“ أنه يجني هذا المبلغ الضخم بفضل الحشيش والأدوية المخدرة القادمة من إسبانيا، والتي يعيد تسويقها بين زبائنه المغاربة وأغلبهم من التلاميذ، بحسب قوله.

وأشار إلى أن ”حبوب الهلوسة (القرقوبي) هي الأكثر انتشارًا، وتستهلك في كل مناطق المغرب من شماله إلى جنوبه ”.

وأوضح أن ”طلاب وطالبات المدارس يتناولونها باستعمال الشيشة، خصوصًا من يعانون من مشاكل عائلية“.

ولفت إلى أن ”من بينهم من قتل صديقه أو قام بإيذاء نفسه بعد التعاطي“، معترفًا أنه أصاب نفسه بعدة جروح بعد تناوله كمية من القرقوبي، دون أن يتذكر كيف حدث ذلك.

وقال الصحفي الذي أجرى الحوار إنه ”ليس من السهل الوصول إلى إسكوبار، إذ يجب أولًا المرور عبر عدة وسطاء، فهو دائمًا محاط بطوق من الحراس الذين يحمونه، ويضمنون له السيطرة على كل ما يجري حوله“.

وأشار إلى أنه سمع صوتًا أثناء الحوار أصابه بالخوف، إلا أن ”ملك القرقوبي“ طمأن ضيفه بعدما اشتم سطرًا من المخدرات، وقال له: ”لا تخف نحن على أرضي، هنا الأمان لن يحصل أي شيء“.

وعند سؤاله من طرف الصحفي إذا كان يخشى دخول السجن، أجاب: ”مع ما يجري هنا حاليًا.. مضت 5 سنوات دون مشاكل، فالشرطة تأخذ المال، أهاتف محامي فيدفع لهم“.